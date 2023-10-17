Солнечный зонд «Паркер» продолжает разгадывать тайны Солнца

Солнечный зонд «Паркер» недавно завершил свой 17-й сближение с Солнцем, приблизившись к его фотосфере на расстояние 7.26 миллиона километров. Во время своего 13-го захода он стал первым космическим кораблем, преодолевшим корональный выброс массы (CME), мощное событие, которое выбрасывает огромные массы плазмы в космос. Миссия зонда, которую планируется продлить до 2025 года, направлена ​​на разгадку тайн Солнца и предоставление важной информации о солнечных явлениях.

Солнечный зонд Паркер, который часто называют «маленьким двигателем, который продолжает работать и работать», приблизился к нам 27 сентября, пролетев всего на 7.26 миллиона километров над поверхностным слоем Солнца, известным как фотосфера. Это впечатляющее достижение следует за предыдущим достижением — пролетом через корональный выброс массы во время 13-го захода на посадку 5 сентября 2022 года.

Успех миссии объясняется устойчивостью космического корабля и его способностью противостоять экстремальным условиям. Несмотря на то, что температура достигает 1400 градусов по Цельсию, основные инструменты зонда защищены экранированием, что позволяет им работать при комнатной температуре, близкой к нормальной.

Основная цель солнечного зонда Паркер — изучение солнечной короны, самой верхней части солнечной атмосферы. Ученые стремятся понять, что нагревает корону, и проследить поток энергии внутри нее. Кроме того, они стремятся исследовать ускорение солнечного ветра, когда он покидает Солнце, а также структуру Солнца и его магнитных полей.

Корональные выбросы массы представляют особый интерес для физиков Солнца. Эти мощные события могут иметь значительные последствия для Земли: от нарушения систем связи до отключения электроэнергии. Изучая эти солнечные бури, ученые надеются лучше понять движущие их силы и развить возможности прогнозирования.

Недавнее достижение, достигнутое солнечным зондом Паркер, проходящим через КВМ в ближайшей к Солнцу точке, предоставило ценные данные о скорости и плотности ударной волны. Хотя этот конкретный CME не представлял угрозы для Земли, он подчеркивает важность изучения этих событий и их потенциальных последствий.

Проект Parker Solar Probe управляется и управляется Лабораторией прикладной физики Джонса Хопкинса в Лорел, штат Мэриленд. Космический корабль, построенный в рамках сроков и бюджета НАСА, продолжает прокладывать путь к новым открытиям о нашей ближайшей звезде, Солнце.

источники:

– Проект НАСА по солнечному зонду «Паркер»: Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса.

– НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства