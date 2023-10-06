Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал потрясающее изображение туманности Ориона

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало изображение туманности Ориона в высоком разрешении, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба. На этом изображении представлен подробный вид облака пыли и газа, в котором происходит звездообразование.

Изображение, доступное для просмотра в приложении ESASky, позволяет пользователям увеличивать масштаб и сравнивать изображения, полученные на разных длинах волн. На нем показана область внутренней туманности Ориона и скопления Трапеция размером 4 световых года в поперечнике. Это немного меньше расстояния между Солнцем и его ближайшим соседом Проксимой Центавра.

Туманность Ориона, также известная как Мессье 42, расположена недалеко от созвездия пояса Ориона и является одной из самых ярких туманностей на небе. Ученые особенно заинтересованы в изучении звездообразования в этой области. Освещенные облака пыли и газа являются результатом ультрафиолетового излучения, испускаемого молодыми и горячими звездами, рождающимися внутри туманности.

В центре туманности Ориона находится группа молодых и ярких звезд, называемая скоплением Трапеция. Некоторые из этих звезд имеют массу, в 30 раз превышающую массу нашего Солнца. Присутствие этих массивных звезд придает туманности уникальные характеристики.

Космический телескоп Джеймса Уэбба не только запечатлел красоту туманности Ориона, но и сделал неожиданное открытие. Ученые наблюдали в туманности 150 свободно плавающих объектов, некоторые из которых расположены парами. Эти объекты, известные как двойные объекты массы Юпитера (JuMBO), похожи на планеты-изгои, которые не вращаются вокруг звезды. Присутствие этих объектов бросает вызов современным теориям формирования планет и звезд.

Открытие JuMBO предполагает, что могут существовать аспекты формирования планет, которые ученые еще не понимают. Дальнейшие исследования и анализ этих объектов дадут ценную информацию о формировании и эволюции планетных систем.

В целом, космический телескоп Джеймса Уэбба предоставил нам замечательное изображение туманности Ориона и углубил наше понимание формирования звезд и планет. Поскольку мы продолжаем исследовать просторы космоса, нет сомнений, что нас ждут еще более захватывающие открытия.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

- Нью-Йорк Таймс