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Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал потрясающее изображение туманности Ориона

ByРоберт Эндрю

Октябрь 6, 2023
Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал потрясающее изображение туманности Ориона

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало изображение туманности Ориона в высоком разрешении, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба. На этом изображении представлен подробный вид облака пыли и газа, в котором происходит звездообразование.

Изображение, доступное для просмотра в приложении ESASky, позволяет пользователям увеличивать масштаб и сравнивать изображения, полученные на разных длинах волн. На нем показана область внутренней туманности Ориона и скопления Трапеция размером 4 световых года в поперечнике. Это немного меньше расстояния между Солнцем и его ближайшим соседом Проксимой Центавра.

Туманность Ориона, также известная как Мессье 42, расположена недалеко от созвездия пояса Ориона и является одной из самых ярких туманностей на небе. Ученые особенно заинтересованы в изучении звездообразования в этой области. Освещенные облака пыли и газа являются результатом ультрафиолетового излучения, испускаемого молодыми и горячими звездами, рождающимися внутри туманности.

В центре туманности Ориона находится группа молодых и ярких звезд, называемая скоплением Трапеция. Некоторые из этих звезд имеют массу, в 30 раз превышающую массу нашего Солнца. Присутствие этих массивных звезд придает туманности уникальные характеристики.

Космический телескоп Джеймса Уэбба не только запечатлел красоту туманности Ориона, но и сделал неожиданное открытие. Ученые наблюдали в туманности 150 свободно плавающих объектов, некоторые из которых расположены парами. Эти объекты, известные как двойные объекты массы Юпитера (JuMBO), похожи на планеты-изгои, которые не вращаются вокруг звезды. Присутствие этих объектов бросает вызов современным теориям формирования планет и звезд.

Открытие JuMBO предполагает, что могут существовать аспекты формирования планет, которые ученые еще не понимают. Дальнейшие исследования и анализ этих объектов дадут ценную информацию о формировании и эволюции планетных систем.

В целом, космический телескоп Джеймса Уэбба предоставил нам замечательное изображение туманности Ориона и углубил наше понимание формирования звезд и планет. Поскольку мы продолжаем исследовать просторы космоса, нет сомнений, что нас ждут еще более захватывающие открытия.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)
- Нью-Йорк Таймс

By Роберт Эндрю

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