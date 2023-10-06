Понимание загадочного поведения Pulsar PSR J1023

Пульсары — это остатки массивных звезд, ставших сверхновыми. Эти вращающиеся нейтронные звезды испускают струи электромагнитного излучения со своих магнитных полюсов, из-за чего при наблюдении с Земли они выглядят как мигающие огни. Один конкретный пульсар, PSR J1023+0038, озадачил астрономов своим нестабильным поведением.

PSR J1023 — миллисекундный пульсар, вращающийся сотни раз в секунду. Она также находится в тесной двойной системе с другой звездой. Наблюдения показали, что пульсар переключается между очень ярким «высоким режимом» и более тусклым «низким режимом», когда он отрывает материал от своей звезды-компаньона.

Материал, удаленный от звезды-компаньона, образует аккреционный диск вокруг пульсара. Этот диск содержит высокоэнергетические заряженные частицы, которые притягиваются внутрь гравитацией пульсара. Когда большее количество материала движется по спирали ближе к пульсару, происходят столкновения между заряженными частицами в ветрах пульсара и частицами звезды-компаньона. Это нагревает входящее вещество и выталкивает его наружу, что приводит к взрывной вспышке рентгеновских лучей, ультрафиолетового и видимого света в высоком режиме.

После того, как на высоком режиме сдувается достаточное количество материала, выбросы пульсара уменьшаются. Ветер пульсара также ослабевает, поскольку становится меньше материала для его питания. Истечения и выбросы компактной струи также временно прекращаются. Пульсар переходит в низкий режим, в котором он все еще излучает радиоволны, с некоторыми оставшимися излучениями от высокого режима.

Цикл начинается снова, когда новый приток материала приближается к пульсару, заполняя пространства, оставленные ранее выброшенной плазмой, и перезапуская синхротронное излучение, которое питает компактную струю.

Чтобы понять такое поведение, астрономы использовали 12 наземных и космических телескопов для наблюдения PSR J1023. Это было крупнейшее многоволновое исследование пульсара, показавшее, как приходящий материал влияет на его ветры и общие импульсы.

Необходимы дальнейшие исследования для изучения возможных сходств между переходными миллисекундными пульсарами и другими пульсарами. Понимание поведения этих пульсаров может дать ценную информацию об остатках массивных звезд и процессах, связанных с их эволюцией.

источники:

– Астрономия и астрофизика

- Центр космических полетов имени Годдарда НАСА.