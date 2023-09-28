Важность цеолита в конверсии синтез-газа

Ученые ищут альтернативные способы производства топлива, которые не зависят от нефти из-за растущего спроса. В недавнем обзоре, опубликованном в журнале Carbon Future, группа исследователей изучила роль цеолитов в преобразовании синтетического газа (синтез-газа) в топливо. Сингаз — это смесь угарного газа и газообразного водорода, которую можно производить из угля, природного газа и биомассы. Синтез Фишера-Тропша (FTS) — широко известный метод преобразования синтез-газа в углеводороды.

Исследователи исследовали избирательность процесса FTS, используя различные модели, включая модель Андерсона-Шульца-Флори (ASF). Однако стандартный подход FTS часто производит ограниченные продукты, соответствующие модели ASF. Чтобы оптимизировать распределение продуктов, ученые обратились к цеолитам — гидратированным алюмосиликатным минералам с уникальной кристаллической структурой.

Было обнаружено, что цеолиты эффективно контролируют пути реакции, выходя за рамки традиционного подхода FTS. Они были использованы для повышения селективности бензина, реактивного топлива и дизельного топлива, превосходя результаты, полученные с помощью модели ASF. Кроме того, цеолитные катализаторы успешно используются в производстве ароматических соединений.

Исследователи предполагают, что дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на рассмотрении дополнительных характеристик цеолита и изучении связи между структурой катализатора и активностью. Они также подчеркивают важность интеграции больших данных с искусственным интеллектом для лучшего понимания фундаментальных процессов, связанных с конверсией синтез-газа.

Исследовательская группа, состоящая из Лян Вана, Ханцзе Ли и Фэн-Шоу Сяо из Университета Чжэцзян, выражает признательность за поддержку Национальной программе ключевых исследований и разработок Китая и Национальному фонду естественных наук Китая.

Таким образом, цеолиты играют решающую роль в преобразовании синтез-газа в топливо. Открывая новые пути реакций и обеспечивая лучший контроль над распределением продуктов, цеолитовые катализаторы открывают многообещающие возможности для разработки более эффективных и устойчивых процессов производства топлива.

Определения:

– Синтетический газ (синтетический газ): комбинация угарного газа и газообразного водорода, которую можно производить из угля, природного газа и биомассы.

– Синтез Фишера-Тропша (FTS): метод, используемый для преобразования синтез-газа в углеводороды.

– Цеолиты: гидратированные алюмосиликатные минералы с уникальной кристаллической структурой, которые могут эффективно поглощать и вытеснять жидкость.

источники:

Ли, Х. и др. (2023). Значение цеолита в многофункциональных катализаторах конверсии синтез-газа. Углеродное будущее. doi:10.26599/CF.2023.9200003

Изображение предоставлено: Carbon Future, издательство Университета Цинхуа.