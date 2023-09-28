CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Важность цеолита в конверсии синтез-газа

ByРоберт Эндрю

сентябрь 28, 2023
Важность цеолита в конверсии синтез-газа

Ученые ищут альтернативные способы производства топлива, которые не зависят от нефти из-за растущего спроса. В недавнем обзоре, опубликованном в журнале Carbon Future, группа исследователей изучила роль цеолитов в преобразовании синтетического газа (синтез-газа) в топливо. Сингаз — это смесь угарного газа и газообразного водорода, которую можно производить из угля, природного газа и биомассы. Синтез Фишера-Тропша (FTS) — широко известный метод преобразования синтез-газа в углеводороды.

Исследователи исследовали избирательность процесса FTS, используя различные модели, включая модель Андерсона-Шульца-Флори (ASF). Однако стандартный подход FTS часто производит ограниченные продукты, соответствующие модели ASF. Чтобы оптимизировать распределение продуктов, ученые обратились к цеолитам — гидратированным алюмосиликатным минералам с уникальной кристаллической структурой.

Было обнаружено, что цеолиты эффективно контролируют пути реакции, выходя за рамки традиционного подхода FTS. Они были использованы для повышения селективности бензина, реактивного топлива и дизельного топлива, превосходя результаты, полученные с помощью модели ASF. Кроме того, цеолитные катализаторы успешно используются в производстве ароматических соединений.

Исследователи предполагают, что дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на рассмотрении дополнительных характеристик цеолита и изучении связи между структурой катализатора и активностью. Они также подчеркивают важность интеграции больших данных с искусственным интеллектом для лучшего понимания фундаментальных процессов, связанных с конверсией синтез-газа.

Исследовательская группа, состоящая из Лян Вана, Ханцзе Ли и Фэн-Шоу Сяо из Университета Чжэцзян, выражает признательность за поддержку Национальной программе ключевых исследований и разработок Китая и Национальному фонду естественных наук Китая.

Таким образом, цеолиты играют решающую роль в преобразовании синтез-газа в топливо. Открывая новые пути реакций и обеспечивая лучший контроль над распределением продуктов, цеолитовые катализаторы открывают многообещающие возможности для разработки более эффективных и устойчивых процессов производства топлива.

Определения:
– Синтетический газ (синтетический газ): комбинация угарного газа и газообразного водорода, которую можно производить из угля, природного газа и биомассы.
– Синтез Фишера-Тропша (FTS): метод, используемый для преобразования синтез-газа в углеводороды.
– Цеолиты: гидратированные алюмосиликатные минералы с уникальной кристаллической структурой, которые могут эффективно поглощать и вытеснять жидкость.

источники:
Ли, Х. и др. (2023). Значение цеолита в многофункциональных катализаторах конверсии синтез-газа. Углеродное будущее. doi:10.26599/CF.2023.9200003

Изображение предоставлено: Carbon Future, издательство Университета Цинхуа.

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Высокочувствительный и стабильный гибкий электрохимический датчик для обнаружения биомаркеров

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев