Новый континент Зеландия: взгляд на его формирование и эволюцию

По данным группы геологов, Зеландия, восьмой континент мира, была полностью погружена под воду около 23 миллионов лет назад. Это произошло примерно через 60 миллионов лет после того, как суша отделилась от древнего суперконтинента Гондвана. Зеландия включает Новую Зеландию, Новую Каледонию и несколько других небольших островов.

Континентальная кора Зеландии в основном расположена под океаном, и лишь небольшая часть остается над водой. Кора континента тоньше, чем у большинства континентов, но толще, чем океаническая кора. Процесс истончения, который привел к затоплению Зеландии, остается неизвестным. Чтобы исследовать это явление, группа исследователей проанализировала образцы, добытые в Зеландии, картографировала и моделировала континент, а также изучала магнитные аномалии.

Исследователи обнаружили, что обширное истончение произошло от 100 до 80 миллионов лет назад, что привело в конечном итоге к затоплению континента. Зеландия была домом для разнообразных видов растений и животных, о чем свидетельствует наличие спор наземных растений и панцирей мелководных животных глубоко под дном океана. Эти открытия проливают свет на то, как растения и животные расселялись и развивались в южной части Тихого океана.

Открытие Зеландии дает решающее представление о геологической и биологической истории региона. Распад Гондваны породил различные континенты, включая Южную Америку, Африку, Аравию, Мадагаскар, Индию, Австралию и Антарктиду. Создание Зеландии в ходе этого процесса объясняет миграцию и эволюцию видов растений и животных в южной части Тихого океана.

Дальнейшие исследования и исследования Зеландии будут способствовать нашему пониманию геологического и биологического прошлого Земли. Исследование, подробно описывающее формирование и эволюцию Зеландии, было опубликовано в журнале Tectonics.

источники:

– Журнал «Тектоника» (источник исследования)