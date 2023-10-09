Геологическая история Зеландии: скрытый континент Земли

Зеландия, подводный континент, расположенный к юго-востоку от Австралии, недавно стал объектом углубленных исследований, в результате которых были созданы очень подробные карты, проливающие свет на его геологическую историю. Зеландия была признана восьмым континентом Земли в 2017 году, но ее существование впервые было зафиксировано в 1642 году голландским моряком Абелем Тасманом. Этот подводный массив суши образовался примерно 83 миллиона лет назад в позднемеловой период, когда суперконтинент Гондвана начал распадаться на части.

Сама Гондвана образовалась, когда древний суперконтинент Пангея раскололся на два фрагмента. Лавразия на севере стала Европой, Азией и Северной Америкой, а Гондвана на юге распалась, образовав современную Африку, Индию, Антарктиду, Южную Америку и Австралию. Первоначально Зеландия была частью Гондваны, но со временем отделилась и стала отдельным континентом.

Формирование Зеландии включало в себя ряд геологических процессов. Когда он начал отделяться от Гондваны, образовался массивный вулканический регион, из трещин которого вытекала магма. На протяжении миллионов лет Зеландия подвергалась растяжению и истончению, создавая разрывы, которые позже сформировали океаническую кору. Примерно 25 миллионов лет назад Зеландия почти полностью погрузилась под океан, став тем затопленным континентом, который мы знаем сегодня.

Существуют убедительные доказательства, подтверждающие, что Зеландия является континентом. Данные батиметрии показывают, что морское дно Зеландии более мелкое по сравнению с окружающими океаническими плитами, что указывает на наличие континентальной коры. Анализ горных пород и отложений Зеландии также обнаруживает континентальные характеристики. Кроме того, геологические особенности Зеландии совпадают с Западной Антарктидой, что предполагает предыдущую связь между этими регионами. Магнитные аномалии на дне океана дают представление о процессах растяжения и истончения, которым подверглась Зеландия. Наконец, размер Зеландии, занимающий около пяти миллионов квадратных километров, соответствует критериям статуса континента.

Формирование континентов — это динамический процесс, обусловленный тектоникой плит. Континенты первоначально формируются как часть более крупных массивов суши, называемых суперконтинентами. Со временем тектонические силы заставляют суперконтинент расколоться, что приводит к разделению континентальных фрагментов. Эти фрагменты дрейфуют и движутся по поверхности Земли под воздействием движения тектонических плит. Столкновения фрагментов континентов с другими массивами суши часто приводят к образованию горных хребтов. Континенты продолжают меняться из-за тектоники плит, включая горообразование, вулканическую активность, а также открытие и закрытие океанских бассейнов.

Тектоника плит — научная теория, объясняющая движение литосферы Земли, — играет решающую роль в формировании и трансформации континентов. Это непрерывный процесс, формирующий динамические изменения на поверхности Земли.

источники:

– BBC (исходная статья)