Новая карта Зеландии раскрывает уникальную геологическую историю

Группа геологов и сейсмологов со всего мира создала подробную карту Зеландии, восьмого континента Земли, что позволило по-новому взглянуть на ее геологическое прошлое. Зеландия, которая в основном погружена под воду, остается относительно неисследованной из-за своего подводного расположения. Используя данные образцов пород океанского дна, исследователи тщательно нанесли на карту все его два миллиона квадратных миль.

Зеландия образовалась около 83 миллионов лет назад, когда раскололся суперконтинент Гондвана. Сегодня только 6% территории Зеландии находится над водой, образуя Новую Зеландию и соседние с ней острова. Исследователи усовершенствовали существующие карты, проанализировав образцы горных пород и отложений, собранные со дна океана и прибрежных островов, а также анализ сейсмических данных.

Исследование выявило геологические закономерности, которые предполагают наличие зоны субдукции возле плато Кэмпбелл, у западного побережья Новой Зеландии. Это бросает вызов предыдущим теориям о сдвиге в том же регионе. Исследователи предполагают, что система магнитных аномалий Кэмпбелла, обнаруженная в Зеландии, возникла в результате растяжения Гондваны во время ее разделения.

Анализ химического состава и геологические данные также позволяют предположить, что субдукция края Зеландии произошла около 250 миллионов лет назад, под тем местом, где сейчас находится плато Кэмпбелл. Этот процесс включает в себя проникновение одного края земной коры в мантию Земли другого. Примечательно, что магнитные аномалии в регионе не связаны с этим событием.

Около 83 миллионов лет назад Зеландия и Западная Антарктида разделились, образовав Тихий океан. Исследователи обнаружили свидетельства переменных направлений растяжения между 100 и 80 миллионами лет назад, что может объяснить значительное истончение коры Зеландии перед ее отколом.

Эти новые результаты обеспечивают прочную основу для дальнейших исследований уникального растяжения земной коры в этом регионе. Подробная карта Зеландии будет способствовать лучшему пониманию ее геологической истории и роли в распаде Гондваны.

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