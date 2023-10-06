Зеландия: восьмой континент Земли и его увлекательная геологическая история

Зеландия, также известная как Те-Риу-а-Мауи или Тасмантис, — это континент, расположенный под южной частью Тихого океана, примерно на 3,500 футов ниже поверхности океана. Геологи недавно завершили исчерпывающий картографический проект, используя данные образцов горных пород со дна океана, чтобы создать подробную карту суши Зеландии площадью 2 миллиона квадратных миль. Эта недавно усовершенствованная карта дает представление об уникальной геологической истории Зеландии.

Ранее считалось, что Зеландия образовалась около 550 миллионов лет назад, когда суперконтинент Гондвана начал фрагментироваться. Около 83 миллионов лет назад Зеландия медленно отделилась от Австралии и Антарктиды, постепенно погружаясь под океан. Недавние попытки картографирования показывают, что Зеландия когда-то была намного больше и сравнима по размеру с Австралией. Со временем он был по большей части поглощен океаном, и только 6% осталось над уровнем моря, образовав Новую Зеландию и окружающие ее острова.

Примечательно, что исследование, проведенное в 2021 году, предполагает, что Зеландия может быть даже старше, чем считалось ранее, и ее возраст составляет около 1 миллиарда лет. Это сделало бы Зеландию самым старым континентом на Земле. Результаты исследования показывают, что возраст самых старых камней в Зеландии составляет около 1 миллиарда лет.

Открытие Зеландии можно отнести к путешествию голландского моряка Абеля Тасмана в 1642 году, которое дало первые сведения о существовании восьмого континента в Южном полушарии. Однако только в 1990-х годах ученые начали всерьез рассматривать возможность существования затопленного континента в Тихом океане.

В 1995 году американский геофизик Брюс Луендик придумал название «Зеландия», охватывающее Новую Зеландию, возвышенность Чатем, плато Кэмпбелл и возвышенность Лорд-Хау. Эти регионы в совокупности определяют Зеландию.

Примечательны огромные размеры Зеландии: ее общая площадь составляет около 4,900,000 1,900,000 XNUMX квадратных километров (XNUMX XNUMX XNUMX квадратных миль). Если бы Зеландию классифицировали как микроконтинент, она была бы крупнейшей в мире, превзойдя Мадагаскар и даже соперничая по размерам с Австралией.

В заключение отметим, что тщательное картографирование Зеландии пролило свет на ее увлекательное геологическое прошлое. Этот затопленный континент с его богатой историей и интригующим происхождением продолжает вызывать любопытство ученых и исследователей во всем мире.

источники:

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