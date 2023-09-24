Недавно обнаруженные древние деревянные конструкции раскрывают изобретательность древних людей

Археологи сделали революционное открытие на берегу реки Каламбо в Замбии. Они раскопали два бревна крупноплодной кустовой ивы, которые были искусно обработаны и соединены вместе почти 500,000 XNUMX лет назад. Эти деревянные артефакты представляют собой старейший известный пример того, как ранние люди, жившие раньше нашего вида, строили деревянные конструкции. Это открытие бросает вызов преобладающему мнению о том, что ранние люди того времени просто бродили по местности как охотники и собиратели.

Модифицированные бревна, над которыми работали каменные орудия, по-видимому, служили каркасом конструкции. Это говорит о том, что древние люди, возможно, использовали его как приподнятую дорожку или платформу для передвижения по влажной местности. Археолог Ларри Барэм из Ливерпульского университета, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature, предполагает, что платформа могла служить нескольким целям, таким как хранилище, фундамент для хижины и многое другое.

Это открытие дает существенное представление о технологических возможностях и поведении наших ранних предков человека. До сих пор древесина на археологических памятниках этой эпохи сохранилась крайне редко, что затрудняет понимание того, как древние люди использовали этот материал. Водопад Каламбо предлагает уникальную возможность получить более полное представление о жизни этих людей.

Географ и соавтор исследования Джефф Даллер из Аберистуитского университета в Уэльсе объясняет значение древесины как строительного материала. Ему можно придавать различные формы, что делает его прочным и прочным. Это говорит о том, что древние люди обладали когнитивными способностями, превосходящими те, о которых раньше считали, основываясь исключительно на доказательствах наличия каменных орудий.

Хотя на этом месте не было обнаружено никаких человеческих останков, Бархам предполагает, что артефакты, вероятно, были созданы Homo heidelbergensis, видом, существовавшим от 700,000 200,000 до XNUMX XNUMX лет назад. Homo heidelbergensis имел отличительные физические характеристики, в том числе выступающие надбровные дуги и большую черепную коробку.

Это открытие подчеркивает изобретательность и способность древних людей адаптироваться и изменять окружающую среду. Находка у водопада Каламбо демонстрирует, что эти древние гоминины обладали способностью создавать искусственную среду, демонстрируя ранее не приписываемые им когнитивные способности, основанные только на каменных орудиях.

Это исследование проливает новый свет на технологические достижения и культурную сложность наших ранних предков. Сохранение и открытие этих древних деревянных построек добавляет важную главу к нашему пониманию истории человечества.

источники:

- Журнал природы

– Университет Ливерпуля

– Аберистуитский университет