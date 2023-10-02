Астрономическое зрелище: кольцевое солнечное затмение осветит Америку

14 октября 2023 года редкое небесное событие, известное как кольцевое солнечное затмение или «огненное кольцо», украсит небо Америки. В отличие от полного солнечного затмения, при котором Луна полностью закрывает Солнце, кольцеобразное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но лишь частично закрывает Солнце, в результате чего образуется яркое кольцо или «кольцо». Это явление стало возможным благодаря эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли. Когда Луна находится в самой дальней точке от Земли (апогей) и выравнивается с Солнцем, возникает эффект «огненного кольца». Это предстоящее кольцевое затмение станет последним шансом стать свидетелем подобного события в США до 21 июня 2039 года.

Путь кольцевидности, по которому Луна пройдет прямо через центр Солнца, простирается через части Орегона, Невады, Аризоны, Нью-Мексико и Техаса. Расписание и подробные карты события можно найти на сайте Great American Eclipse. Однако даже за пределами этого пути затмение различной степени будет видно на большей части Западного полушария. Четкий обзор Солнца идеален для наблюдения, но даже в пасмурную погоду затмение будет иметь заметный эффект, создавая необычную тусклость в дневное время.

Очень важно соблюдать осторожность при наблюдении затмения, так как мощные лучи Солнца могут вызвать серьезное повреждение глаз. Следует использовать специальные очки для наблюдения за солнечным светом или методы непрямого наблюдения, такие как проекторы-обскуры. НАСА опубликовало рекомендации по безопасности для этого мероприятия, чтобы обеспечить наслаждение зрелищем без риска.

Во время кольцевого затмения наблюдатели вблизи ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико могут стать свидетелями ярких полос в небе, отмечающих пути трех научных ракет. Эти ракеты являются частью миссии НАСА APEP, целью которой является изучение воздействия затмения на верхние слои атмосферы и понимание изменений в ионосфере из-за быстрых колебаний солнечного света. Изучая влияние на температуру и плотность ионосферы, ученые надеются получить дальнейшее понимание этого природного явления.

Независимо от того, находитесь ли вы на пути кольцевого затмения или испытываете частичное затмение в другом месте, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы безопасно оценить чудеса Вселенной и надеяться на ясное небо 14 октября.

источники:

– НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. (без даты). Часто задаваемые вопросы по Затмению. Получено с [URL]

– Великое американское затмение. (без даты). 14 октября 2023 г. – кольцевое солнечное затмение. Получено с [URL]