Предстоящее солнечное затмение в Колорадо: все, что вам нужно знать

По мере приближения даты предстоящего солнечного затмения отели, в том числе отель Herrera's, испытывают всплеск бронирований. Это зрелище, которое состоится 14 октября, станет первым затмением, видимым из Соединенных Штатов после полного затмения 2017 года. Ожидается, что кольцевая дорога пересечет регион около 10:30 утра в субботу, привлекая большие толпы нетерпеливых зрителей.

Итак, что же такое кольцевое солнечное затмение? Это происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, находясь в самой дальней точке от Земли. В последний раз Соединенные Штаты были свидетелями этого явления в 2012 году. Из-за своего расстояния Луна выглядит как темный диск меньше Солнца, создавая на небе завораживающий эффект «огненного кольца», который длится примерно 4 минуты. .

Сообщества к юго-западу от Дуранго, в том числе Кортес, Долорес и Дав-Крик, будут иметь привилегию увидеть кольцевое пространство во всей его красе. Из этих мест открывается вид, где Луна находится точно в центре Солнца.

Чтобы улучшить впечатления, в этом районе организуются различные смотровые мероприятия, в том числе в национальном парке Меса-Верде. Служба национальных парков (NPS) и НАСА сотрудничают в проведении образовательных семинаров и выделении парковочных мест для посетителей. В парке пройдут смотровые мероприятия в музее Чапин-Меса, на парковке Far View и в амфитеатре палаточного лагеря Морфилд. Кемпинги доступны, но рекомендуется бронировать места, так как они, скорее всего, будут распроданы. Посетителям будут предоставлены очки для затмения, пока они есть в наличии, что обеспечит безопасное наблюдение за этим небесным событием.

Примечательно, что Монумент «Четыре угла», где встречаются границы Колорадо, Аризоны, Нью-Мексико и Юты, будет закрыт с 8:1 до XNUMX:XNUMX в день затмения. Это закрытие является уважительной мерой в честь священных верований народа навахо, который управляет этим местом. Народ навахо считает затмения священными событиями и воздерживается от работы и выхода из дома во время таких явлений.

Жители других частей Колорадо, хотя и не увидят полного затмения, все равно смогут стать свидетелями частичного затмения утром 14 октября.

Если вы пропустите затмение в этом году, не волнуйтесь. Следующее полное солнечное затмение в Колорадо запланировано на 2048 год. Однако, если вы хотите стать свидетелем полного затмения раньше, вы можете отправиться на восток, чтобы увидеть его 8 апреля 2024 года. Это затмение пройдет через Мексику, Техас и различные страны. города на северо-востоке США, включая Остин, Даллас и Индианаполис.

Так что отметьте в своем календаре и приготовьтесь стать свидетелем впечатляющей красоты солнечного затмения в Колорадо. Не забудьте взять с собой очки для наблюдения за затмением, чтобы обеспечить безопасный просмотр, и будьте готовы к потенциальному трафику, поскольку ожидается, что это редкое событие соберет большое количество людей.

источники:

– Отель Эрреры: [источник]

– НАСА: [источник]

– Национальный парк Меса-Верде: [источник]