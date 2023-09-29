Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

НАСА готовится к новой захватывающей миссии со своим космическим кораблем Psyche, который будет запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy. Целью миссии является исследование уникального астероида под названием Психея, который, как полагают, состоит в основном из металла. Впервые у планетологов будет возможность изучить столь богатый металлами астероид вблизи.

Космический корабль «Психея» отправится к астероиду за шесть лет, преодолев расстояние более 2.2 миллиарда миль. Чтобы набрать скорость, потребуется спиральный путь, включая облет Марса в 2026 году. Достигнув Психеи в 2029 году, космический корабль сделает снимки, измерит ее магнитное поле, исследует ее внутреннюю структуру и проанализирует состав ее поверхности.

Психея, также известная как астероид 16 Психея, расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его ширина составляет около 173 миль, а его поверхность исключительно отражающая. Ученые полагают, что это может быть ядро ​​разрушенной планеты, что дает ценную информацию о формировании таких планет, как Земля.

Миссия вызывает большое волнение, поскольку дает возможность узнать больше о том, как формируются планеты. Линди Элкинс-Тантон, главный исследователь Психеи, объяснила, что, хотя ученые исследовали каменные объекты, такие как Меркурий, Венера, Марс и Луна, а также газовые гиганты, такие как Юпитер, открытие такого в значительной степени металлического объекта, как Психея, является беспрецедентным.

Хотя точный внешний вид Психеи еще предстоит увидеть, ученые ожидают, что ее поверхность будет в основном металлической. Однако любые другие металлы, кроме железа и никеля, вероятно, со временем растворятся в этих металлах. Несмотря на отсутствие блестящего внешнего вида, космический корабль будет использовать мультиспектральный формирователь изображений для сбора информации о цвете поверхности астероида.

Сам космический корабль «Психея» оснащен солнечными панелями, которые будут генерировать энергию для его солнечной электрической двигательной установки. Его высота составляет около 10 футов, а нижняя часть составляет восемь футов, а снаружи к нему прикреплены различные инструменты и камеры.

В целом миссия «Психея» обещает стать захватывающим и новаторским приключением для НАСА. Он предоставляет уникальную возможность изучить богатый металлами астероид и получить дальнейшее понимание формирования нашей собственной планеты и других планет ранней Солнечной системы.

источники:

- Веб-сайт миссии НАСА «Психика»

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