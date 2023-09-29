CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

ByМамфо Брешиа

сентябрь 29, 2023
Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

НАСА готовится к новой захватывающей миссии со своим космическим кораблем Psyche, который будет запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy. Целью миссии является исследование уникального астероида под названием Психея, который, как полагают, состоит в основном из металла. Впервые у планетологов будет возможность изучить столь богатый металлами астероид вблизи.

Космический корабль «Психея» отправится к астероиду за шесть лет, преодолев расстояние более 2.2 миллиарда миль. Чтобы набрать скорость, потребуется спиральный путь, включая облет Марса в 2026 году. Достигнув Психеи в 2029 году, космический корабль сделает снимки, измерит ее магнитное поле, исследует ее внутреннюю структуру и проанализирует состав ее поверхности.

Психея, также известная как астероид 16 Психея, расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его ширина составляет около 173 миль, а его поверхность исключительно отражающая. Ученые полагают, что это может быть ядро ​​разрушенной планеты, что дает ценную информацию о формировании таких планет, как Земля.

Миссия вызывает большое волнение, поскольку дает возможность узнать больше о том, как формируются планеты. Линди Элкинс-Тантон, главный исследователь Психеи, объяснила, что, хотя ученые исследовали каменные объекты, такие как Меркурий, Венера, Марс и Луна, а также газовые гиганты, такие как Юпитер, открытие такого в значительной степени металлического объекта, как Психея, является беспрецедентным.

Хотя точный внешний вид Психеи еще предстоит увидеть, ученые ожидают, что ее поверхность будет в основном металлической. Однако любые другие металлы, кроме железа и никеля, вероятно, со временем растворятся в этих металлах. Несмотря на отсутствие блестящего внешнего вида, космический корабль будет использовать мультиспектральный формирователь изображений для сбора информации о цвете поверхности астероида.

Сам космический корабль «Психея» оснащен солнечными панелями, которые будут генерировать энергию для его солнечной электрической двигательной установки. Его высота составляет около 10 футов, а нижняя часть составляет восемь футов, а снаружи к нему прикреплены различные инструменты и камеры.

В целом миссия «Психея» обещает стать захватывающим и новаторским приключением для НАСА. Он предоставляет уникальную возможность изучить богатый металлами астероид и получить дальнейшее понимание формирования нашей собственной планеты и других планет ранней Солнечной системы.

источники:
- Веб-сайт миссии НАСА «Психика»
– Оригинальная статья: [Название исходной статьи]

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Высокочувствительный и стабильный гибкий электрохимический датчик для обнаружения биомаркеров

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев