Светящиеся в темноте комнатные растения: причудливая сторона биотехнологии

Биотехнология часто ассоциируется с практическими приложениями, такими как борьба с голодом в мире и лечение болезней. Однако недавние события показали, что у этой области есть и причудливая сторона. Стартап Light Bio из Айдахо успешно создал светящиеся в темноте комнатные растения путем сращивания генов биолюминесцентного гриба с петуниями.

Создание растений, излучающих свет, — не новая концепция. В прошлом исследователи вводили гены светлячков или бактерий в растения, но результаты были либо туманными, либо требовалась химическая обработка, чтобы они светились. Компания Light Bio решила эту проблему, позаимствовав у грибов метаболический путь, который естественным образом вырабатывает люциферин, молекулу, отвечающую за биолюминесценцию. Интегрировав этот путь с генетическим кодом растения-хозяина, они смогли создать петунии, светящиеся ярко-зеленым светом.

Этот инновационный биотехнологический продукт основан на исследованиях соучредителя Light Bio Карена Саркисяна, профессора Имперского колледжа Лондона. Его команда успешно вставила ДНК тропического гриба Neonothopanus nambi в растения табака, в результате чего листва стала светиться. Развивая этот успех, они применили ту же концепцию к петуниям, и компания планирует начать продавать их в следующем году.

Министерство сельского хозяйства США недавно предоставило Light Bio разрешение продавать светящиеся в темноте петунии в США. Оценка Министерства сельского хозяйства США была сосредоточена исключительно на потенциальных рисках, связанных с вредителями растений, а не на экологических последствиях. Такие эксперты, как Дженнифер Кузма из Университета штата Северная Каролина, подчеркнули возможность воздействия этих растений на насекомых и животных, не привыкших к светящимся растениям, что вызывает обеспокоенность по поводу экологического баланса.

Хотя основная цель этих светящихся в темноте растений – декоративная, изучаются и их практические применения. Исследователи из Массачусетского технологического института объединили генно-инженерные биолюминесцентные растения с наночастицами, запасающими энергию, предполагая возможность использования этих растений для освещения интерьеров зданий без электричества.

Помимо биолюминесценции, генные инженеры также улучшают способности других домашних растений. Французский стартап Neoplants, например, модифицировал золотой потос, чтобы улучшить его возможности очистки воздуха в качестве альтернативы очистителям воздуха с электрическим приводом.

Появление светящихся в темноте и генетически улучшенных растений демонстрирует универсальность и потенциал биотехнологии. Поскольку отрасль продолжает развиваться, сращивание генов может найти применение в широком спектре функциональных и интересных продуктов.

источники:

– Проводной: [Название источника]

– Массачусетский технологический институт: [Название источника]