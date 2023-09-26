Житель Уэксфорда делает потрясающие фотографии северного сияния в своем саду за домом

Гэри О'Флинну, жителю Эннискорти, графство Уэксфорд, посчастливилось стать свидетелем этого события. северное полярное сияние в его собственном дворе. О'Флинн, работающий в длинные смены, вернулся домой и обнаружил северное сияние, освещающее небо. Он быстро схватил камеру и сделал несколько потрясающих снимков природного явления.

Цена на северное полярное сияние — это ослепительное зрелище огней, которое можно увидеть в северном полушарии. Это вызвано взаимодействием заряженных частиц Солнца и магнитного поля Земли. Огни могут быть разных цветов, включая зеленый, розовый, синий и фиолетовый.

О'Флинн рассказал, что использует приложение Glendale, чтобы отслеживать свои шансы увидеть полярное сияние. Это приложение помогает ему определить вероятность ясной ночи и благоприятных условий для наблюдения за огнями.

По словам Дэвида Мура, редактора журнала Astronomy Ireland, равноденствие, которое наступает, когда Солнце пересекает земной экватор, может увеличить шансы увидеть Северное сияние. Однако Мур подчеркнул, что видимость огней не гарантируется, и их редко можно увидеть невооруженным глазом.

Astronomy Ireland, некоммерческая группа, посвященная энтузиастам космоса, организует различные мероприятия для общественности. Они также предоставляют службу оповещения о полярном сиянии, которая информирует людей о возможности увидеть огни. Мур, который неоднократно был свидетелем полярного сияния как в Ирландии, так и во время экскурсий за Полярным кругом, рекомендует использовать хорошую камеру, чтобы делать четкие изображения огней.

Хотя лучший период для наблюдения за северным сиянием в Ирландии приходится на период с сентября по март, BBC News недавно сообщила, что жители Северной Ирландии могут иметь возможность увидеть это сияние в ближайшие ночи. О'Флинн, который понимает, насколько редко удается запечатлеть северное сияние, все еще планирует наблюдать за небом, чтобы получить еще один шанс сфотографировать северное сияние.

источники:

- Журнал

– Астрономия Ирландии