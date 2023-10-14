Как субботнее солнечное затмение повлияет на погодные условия

Субботнее кольцевое солнечное затмение, также известное как затмение «огненное кольцо», является не только захватывающим небесным явлением, но и оказывает влияние на погодные условия на поверхности Земли. Во время солнечного затмения, когда Луна перемещается между Землей и Солнцем, она отбрасывает тень на планету, что приводит к изменениям температуры, скорости ветра и влажности.

Степень изменения погоды зависит от количества солнечного света, заблокированного во время затмения. Точно так же, как в затененных местах в жаркий день прохладнее, чем в местах, находящихся под прямыми солнечными лучами, чем больше солнечного света блокируется, тем более драматичными становятся изменения погоды. В то время как полное затмение полностью блокирует Солнце, кольцевое затмение, такое как субботнее, позволяет немного большему солнечному излучению достичь поверхности Земли.

Однако даже временное снижение солнечной радиации может повлиять на температуру и другие погодные условия. Конкретное понижение температуры во время затмения может сильно различаться в зависимости от таких факторов, как время года и облачность. Например, октябрьское кольцевое затмение окажет менее сильное влияние на температуру, чем полное августовское затмение, из-за различий в угле наклона Солнца и его интенсивности.

Во время полного солнечного затмения в 2017 году температура значительно упала за короткий период: в Дугласе, штат Вайоминг, температура понизилась на 11 градусов по Фаренгейту всего за один час. Аналогичные понижения температуры от 4 до 8 градусов наблюдались на юге страны. Хотя ожидается, что падение температуры во время субботнего затмения не будет таким резким, в областях, находящихся на пути кольцевого затмения, все же может быть понижение температуры на несколько градусов.

Затмение влияет не только на температуру, но также на ветер, влажность и облачность. Поскольку затмение охлаждает воздух, атмосфера становится спокойнее, что приводит к уменьшению скорости ветра. Ученые, изучавшие затмение 2017 года, обнаружили, что во время этого события скорость ветра снизилась в среднем на 6 миль в час.

На уровень влажности также могут влиять изменения температуры. Когда температура воздуха во время затмения кратковременно падает, она приближается к точке росы (температуре, при которой воздух насыщается влагой), что приводит к ощущению повышенной влажности.

Кроме того, значительные перепады температуры во время затмения могут повлиять на облачный покров. Во время полного солнечного затмения 2017 года облака над частями Южной Каролины рассеялись, поскольку было потеряно тепло, необходимое для образования облаков. Не исключено, что во время субботнего затмения некоторые облака также рассеются, хотя и в меньшей степени.

Таким образом, хотя субботнее кольцеобразное солнечное затмение может стать уникальным небесным зрелищем, оно также окажет едва заметное, но заметное влияние на погодные условия, включая температуру, скорость ветра, влажность и облачный покров.

источники:

- CNN.com