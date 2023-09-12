Изучение эволюции томатов: от диких к чудесным

Биологи из Массачусетского университета в Амхерсте провели исследование эволюционной истории томатов, выявив набор признаков, которые привели к развитию их отличительных характеристик. Результаты, опубликованные в журналах Plants, People, Planet и The American Journal of Botany, проливают свет на то, как фрукты развиваются в дикой природе, и предлагают идеи, которые могут помочь в будущих усилиях по улучшению урожая.

Исследование было сосредоточено на родственниках современных томатов, нескольких диких видах, обитающих вдоль западного побережья Южной Америки. Эти дикие виды сильно отличаются от привычных нам сегодня томатов. Они маленькие, зеленые при созревании, многие имеют неприятный вкус и запах.

Чтобы понять трансформацию этих диких помидоров в вкусные и визуально привлекательные фрукты, которыми мы наслаждаемся, исследователи изучили эволюционные синдромы, которые представляют собой наборы признаков, которые вместе встречаются в плодах. Предыдущие исследователи не выращивали все виды диких томатов вместе, чтобы собрать доказательства этих синдромов.

Команда собрала семена 13 видов диких томатов и нескольких вариантов каждого вида. Они выращивали эти растения и исследовали их плоды на предмет таких характеристик, как цвет, форма, содержание сахара и кислоты, а также анализ ДНК. Летучие органические соединения, ответственные за аромат томатов, также были измерены и классифицированы.

Результаты показали, что такие характеристики, как запах, вкус и цвет, являются синдроматическими, и существует соответствие между внешним видом помидора и его вкусом. Это исследование дает всестороннее понимание того, чем дикие томаты отличаются друг от друга и от культурных сортов.

В исследовании также помогли коллекционеры Чарльза Рика, который собирал семена диких видов томатов во время своих путешествий по Южной Америке. Исследователи вырастили эти собранные семена рядом со своими и сравнили характеристики различных видов.

Это исследование не только освещает эволюционную историю томатов, но и имеет значение для выведения более питательных и привлекательных сортов фруктов. Понимая особенности, которые определяют желаемые качества томатов, ученые могут работать над созданием улучшенных сортов для потребления.