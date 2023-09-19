Исследователи обнаружили потенциальную схему нейронов у простейших животных

Исследователи обнаружили доказательства существования нейроноподобных клеток у плакозой, одного из простейших видов животных. Плакозойные существа существовали в морях на протяжении сотен миллионов лет, и вполне возможно, что они послужили основой для нервной системы более сложных животных, включая человека. Эти результаты были опубликованы в журнале Cell.

Под микроскопом плакозойцы выглядят как амебы, но на самом деле они являются животными. Они более тесно связаны с книдариями (к которым относятся морские анемоны и кораллы) и билатериями (позвоночными) на древе жизни. В то время как другие линии животных имеют нервную систему, управляемую нейронами, считалось, что плакозоа отличаются от них и не обладают нейронами.

Вместо нейронов плакозоа используют пептидергические клетки для регулирования определенного поведения. Эти клетки высвобождают короткие цепочки аминокислот, которые активируют окружающие клетки, аналогично функции нейронов в более сложных организмах. Это сходство побудило исследователей продолжить исследования и предположить, что эти клетки могут представлять собой нервную систему древнего предка животного.

Исследовательская группа изучила экспрессию генов у плакозой и обнаружила 14 типов пептидергических клеток, которые важны для построения нейронов у других животных. Однако они обнаружили, что пептидергические клетки плакозой лишены электрической активности и способности получать сообщения, что указывает на то, что они не являются настоящими нейронами.

Сопоставляя потенциальные взаимодействия между пептидергическими клетками и другими клетками плакозой, исследователи выявили сложную сигнальную сеть и специфические пары нейропептидов и рецепторов. Это подтверждает гипотезу химического мозга, которая предполагает, что ранние нервные системы развивались как сети клеток, соединенных посредством химических сигналов, а не электрических.

Сравнивая пептидергические клетки с нейронами других животных, исследователи обнаружили большое сходство в способах использования генов, указывая на то, что ранние нервные системы когда-то были похожи на те, что наблюдались у плакозоев, прежде чем они превратились в сложные клетки, посылающие электрические сигналы.

Хотя плакозоа могут быть простыми по сравнению с людьми, их сложность выше, чем ожидалось. Дальнейшие исследования плакозой и других линий животных позволят лучше понять эволюцию нервной системы и прольют свет на функции нейронов в нашем мозге.

источники:

– Оригинальная статья: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1.

– Источник изображения: Себастьян Р. Найл/Центр геномного регулирования.