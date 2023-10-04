Китай запускает космический корабль Сюньтянь для активизации астрономических исследований

Китай готовится к важному проекту, который поддержит его усилия в области астрономических исследований и укрепит использование комплекса его космических станций. Космический корабль, известный как Сюньтянь, планируется запустить в ближайшем будущем. Также известный как Китайский обзорный космический телескоп или Телескоп китайской космической станции (CSST), Сюньтянь будет вращаться на одной орбите вместе с китайской космической станцией Тяньгун.

Ожидается, что благодаря большому главному зеркалу диаметром два метра Сюньтянь превзойдет знаменитый космический телескоп НАСА «Хаббл». Его непосредственная близость к китайской космической станции позволит китайским астронавтам проводить периодическое техническое обслуживание. Прогнозируемый срок службы телескопа Сюньтянь составит 10 лет, но его можно продлить.

Созданный для получения панорамных изображений Вселенной в высоком разрешении, Xuntian будет иметь пространственное разрешение, сравнимое с разрешением космического телескопа Хаббл. Однако наблюдательные возможности Сюньтяня будут намного превосходить возможности Хаббла, поскольку поле зрения будет в 300 раз больше.

Главный конструктор китайской пилотируемой космической программы Чжоу Цзяньпин называет Сюньтянь самым важным научным проектом с момента запуска китайской программы космической станции. Его с нетерпением ждут китайское астрономическое сообщество, и он представляет собой самую современную технологию в астрономии.

Оснащенный пятью наблюдательными приборами, включая модуль Сюньтянь, терагерцовый модуль, многоканальный формирователь изображений, интегральный полевой спектрограф и коронограф для визуализации внесолнечных планет, Сюньтянь значительно расширит возможности Китая в исследовании космоса.

В заключение отметим, что предстоящий запуск космического корабля «Сюньтянь» означает стремление Китая расширить свое присутствие в освоении космоса и астрономических исследованиях. Благодаря своим превосходным наблюдательным возможностям и новейшим технологиям Сюньтянь готов внести значительный вклад в наше понимание Вселенной.

источники:

– Космос.com