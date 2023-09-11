Запущен спутник XRISM для изучения Вселенной в рентгеновских лучах разных цветов

Резюме: 6 сентября был запущен спутник миссии рентгеновской визуализации и спектроскопии (XRISM), созданный совместными усилиями Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и НАСА при участии Европейского космического агентства. Миссия XRISM — обнаруживать длины волн рентгеновских лучей с беспрецедентной точностью и предоставлять учёным новаторские данные о горячих и энергичных местах во Вселенной. В отличие от существующих рентгеновских телескопов, XRISM может различать разные цвета рентгеновского света, открывая огромное количество информации. Его прибор обнаруживает рентгеновские лучи посредством крошечных температурных изменений, что позволяет ему идентифицировать химические элементы, присутствующие в объектах, и считывать скорости движения газа. Спутник призван предоставить новый взгляд на горячую и энергичную Вселенную, наблюдая за взрывами звезд, взаимодействиями черных дыр и слияниями скоплений галактик в беспрецедентных подробностях. Ученые из Чикагского университета проанализируют первые наблюдения XRISM за массивными скоплениями и группами галактик, надеясь понять взаимодействие между сверхмассивными черными дырами и их родительскими галактиками. XRISM также будет измерять содержание химических элементов и раскрывать текущий химический состав Вселенной. Запуск спутника для рентгеновских наблюдений из космоса представляет собой серьезную проблему, поскольку атмосфера Земли блокирует рентгеновские лучи. Это четвертая попытка успешного запуска и эксплуатации подобного спутника, и ученые с оптимизмом смотрят на потенциал XRISM.

источники:

– Чикагский университет. «Спутник XRISM запускается для изучения Вселенной в рентгеновских лучах разных цветов». Физика.орг. Проверено 11 сентября 2023 г.