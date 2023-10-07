Индийская миссия XPoSat: раскрытие тайн Вселенной

Путешествие Индии в освоение космоса продолжает достигать революционных вех. После успешного запуска миссий Chandrayaan-3 и Aditya L-1 Индийская организация космических исследований (ISRO) сейчас готовится к своей следующей миссии — спутнику рентгеновского поляриметра (XPoSat). Эта миссия обещает раскрыть тайны Вселенной.
XPoSat — это первая поляриметрическая миссия в Индии и вторая в мире в своем роде, предшественником которой является Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) НАСА, запущенный в 2021 году. По своей сути поляриметрия — это научный метод, используемый для изучения движения световых волн. , давая представление об их направлении и характере вибрации во время путешествия в космосе.
Запуск XPoSat должен состояться в ближайшие месяцы с помощью ракеты-носителя для полярных спутников (PSLV). Ожидается, что после выхода на орбиту он прослужит минимум пять лет. Миссия направлена на решение проблем понимания механизма излучения из различных астрономических источников, таких как черные дыры, нейтронные звезды, активные ядра галактик и ветровые туманности пульсаров.
Исследователи обнаружили, что эти процессы сложны и неуловимы, а существующие космические обсерватории изо всех сил пытаются предоставить точные данные об этих выбросах. Чтобы решить эти проблемы, ISRO разработала передовые устройства и технологии, такие как XPoSat, чтобы пролить свет на эти космические загадки.
XPoSat несет в себе две важные научные полезные нагрузки: POLIX (поляриметрический прибор в рентгеновских лучах) и XSPECT (рентгеновская спектроскопия и синхронизация). POLIX предназначен для измерения параметров поляризации рентгеновских лучей, исходящих примерно от 40 ярких астрономических источников, а XSPECT дополняет миссию, предоставляя важную информацию о том, как небесные объекты поглощают и излучают свет.
Ожидается, что миссия XPoSat с ее передовыми технологиями и передовой полезной нагрузкой внесет значительный вклад в наше понимание космоса. Это знаменует собой еще одну веху в освоении космоса Индией и подчеркивает растущую уверенность страны в космических миссиях.
источники:
– ISRO (Индийская организация космических исследований)
– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства)