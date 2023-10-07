Индийская миссия XPoSat: раскрытие тайн Вселенной

Путешествие Индии в освоение космоса продолжает достигать революционных вех. После успешного запуска миссий Chandrayaan-3 и Aditya L-1 Индийская организация космических исследований (ISRO) сейчас готовится к своей следующей миссии — спутнику рентгеновского поляриметра (XPoSat). Эта миссия обещает раскрыть тайны Вселенной.

XPoSat — это первая поляриметрическая миссия в Индии и вторая в мире в своем роде, предшественником которой является Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) НАСА, запущенный в 2021 году. По своей сути поляриметрия — это научный метод, используемый для изучения движения световых волн. , давая представление об их направлении и характере вибрации во время путешествия в космосе.

Запуск XPoSat должен состояться в ближайшие месяцы с помощью ракеты-носителя для полярных спутников (PSLV). Ожидается, что после выхода на орбиту он прослужит минимум пять лет. Миссия направлена ​​на решение проблем понимания механизма излучения из различных астрономических источников, таких как черные дыры, нейтронные звезды, активные ядра галактик и ветровые туманности пульсаров.

Исследователи обнаружили, что эти процессы сложны и неуловимы, а существующие космические обсерватории изо всех сил пытаются предоставить точные данные об этих выбросах. Чтобы решить эти проблемы, ISRO разработала передовые устройства и технологии, такие как XPoSat, чтобы пролить свет на эти космические загадки.

XPoSat несет в себе две важные научные полезные нагрузки: POLIX (поляриметрический прибор в рентгеновских лучах) и XSPECT (рентгеновская спектроскопия и синхронизация). POLIX предназначен для измерения параметров поляризации рентгеновских лучей, исходящих примерно от 40 ярких астрономических источников, а XSPECT дополняет миссию, предоставляя важную информацию о том, как небесные объекты поглощают и излучают свет.

Ожидается, что миссия XPoSat с ее передовыми технологиями и передовой полезной нагрузкой внесет значительный вклад в наше понимание космоса. Это знаменует собой еще одну веху в освоении космоса Индией и подчеркивает растущую уверенность страны в космических миссиях.

источники:

– ISRO (Индийская организация космических исследований)

– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства)