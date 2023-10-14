Исследование межзвездных объектов: почему рентгеновские лучи имеют ключевое значение

Исследовательская группа под руководством астронома из Йельского университета предполагает, что рентгеновские лучи могут предоставить ценную информацию во время близких сближений с межзвездными объектами. Обнаруженный в 2017 году необычный космический камень Оумуамуа вызвал интерес у исследователей, которые подозревают, что межзвездные объекты регулярно проходят через нашу Солнечную систему.

Один интригующий аспект, который исследуют астрономы, заключается в том, ускоряются ли эти объекты при выходе из Солнечной системы, подобно Оумуамуа. Это явление ускорения также наблюдается у ледяных комет, когда они нагреваются Солнцем. Это побудило некоторых учёных предположить, что Оумуамуа и подобные ему объекты состоят из экзотического льда.

Однако в этой теории есть противоречие. Если межзвездные объекты были сделаны изо льда и начали таять вблизи Солнца, они должны были бы оставлять за собой следы газа, например, водяного пара или углекислого газа. Тем не менее, современные телескопы, такие как космический телескоп Хаббл и космический телескоп Спитцер, не обнаружили никакого газа вокруг Оумуамуа.

Научное сообщество разделилось на два лагеря относительно этой загадки. Некоторые полагают, что Оумуамуа был сделан из экзотического льда, который невозможно обнаружить в газообразной форме, в то время как другие предполагают, что он был исключительно легким и подвержен воздействию давления солнечного света.

Чтобы пролить свет на эти дебаты, Сэмюэл Кэбот, доктор философии из Йельского университета. Выпускник астрономического факультета возглавил новое исследование, предлагающее использовать рентгеновские лучи для понимания межзвездных объектов. Этот подход может дать решающую информацию в будущих встречах.

Исследование было одобрено Астрофизическим журналом, в котором подчеркивается значение рентгеновских телескопов для разгадки тайн межзвездных объектов.

источники:

- Оумуамуа - Иллюстрация Сэмюэля Кэбота.

- Астрофизический журнал