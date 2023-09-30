Понимание межзвездных объектов с помощью рентгеновских лучей, говорят ученые

Исследование, проведенное астрономом из Йельского университета, подчеркнуло важность использования рентгеновских лучей для лучшего понимания межзвездных объектов, проходящих через нашу Солнечную систему. Исследование предполагает, что, когда объект, похожий на загадочный Оумуамуа, снова пройдет мимо Земли, рентгеновские телескопы сыграют решающую роль в его анализе.

По мнению ученых, наличие или отсутствие рентгеновских лучей может дать ценную информацию о природе межзвездных объектов. Обнаружение рентгеновских лучей указывает на наличие газового облака, окружающего объект, что приводит к его необычному ускорению. С другой стороны, отсутствие рентгеновских лучей указывает на действие иных законов физики.

Исследование подчеркивает роль солнечного ветра, быстро движущегося потока ионизированных частиц, в этой гипотезе. Когда эти частицы сталкиваются с газом, они крадут электроны, что приводит к испусканию рентгеновских лучей и УФ-фотонов. Интересно, что это явление происходит даже с газами, невидимыми в оптическом или инфракрасном спектре.

Хотя рентгеновские лучи обычно ассоциируются с экстремальными средами, такими как черные дыры, их также можно использовать для изучения планет, комет и, возможно, межзвездных объектов. Например, рентгеновские лучи производятся, когда солнечный ветер взаимодействует с атмосферами таких планет, как Венера, Марс и Юпитер.

Исследователи, стоящие за исследованием, надеются проверить свою гипотезу, используя недавно разработанные инструменты для наблюдения за будущими межзвездными объектами. Они ожидают, что предстоящее исследование пространства и времени обсерватории Рубин (LSST) значительно расширит их возможности по обнаружению и изучению этих временных нарушителей.

Ожидается, что LSST предоставит исследователям беспрецедентное повышение чувствительности, а также комплексное ночное покрытие всего южного полушария. Предполагается, что LSST будет ежегодно идентифицировать несколько межзвездных объектов, предоставляя ценные данные для дальнейших исследований.

Исследование было принято к публикации в Astrophysical Journal.

источники:

– Астрофизический журнал (принятая статья)