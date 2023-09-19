Использование компьютерного зрения для раскрытия информации о литий-ионных батареях

Исследователи использовали компьютерное зрение, форму машинного обучения, чтобы глубже понять, как работают литий-ионные аккумуляторы. Тщательно исследуя рентгеновские снимки электродов батареи на наноуровне, ученые обнаружили ранее скрытые физические и химические детали. Этот прорыв потенциально может повысить эффективность литий-ионных батарей и получить более широкое применение в понимании сложных систем, таких как деление клеток у эмбрионов.

Исследование, проведенное исследователями из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики, Стэнфордского университета, Массачусетского технологического института и Исследовательского института Toyota, было сосредоточено на частицах литий-железо-фосфата (LFP). Частицы LFP, покрытые тонким слоем углерода для улучшения электропроводности, обычно встречаются в положительных электродах литий-ионных батарей.

Чтобы наблюдать за внутренними процессами батарей, исследовательская группа создала прозрачные аккумуляторные элементы с двумя электродами, окруженными раствором электролита, содержащим свободно движущиеся ионы лития. Благодаря этой установке они смогли отслеживать движение ионов лития во время циклов зарядки и разрядки. Этот процесс, известный как интеркаляция, включает в себя вход и выход ионов из частиц LFP.

LFP имеет большое значение в аккумуляторной промышленности из-за своей низкой стоимости, показателей безопасности и использования большого количества элементов, что делает его особенно актуальным на рынке электромобилей.

Сотрудничество между исследователями началось восемь лет назад, когда профессор Массачусетского технологического института Мартин Базант и Уильям Чуэ из Стэнфорда объединили свой опыт в области математического моделирования и современной рентгеновской микроскопии для изучения частиц аккумуляторных батарей. Позже они внедрили инструменты машинного обучения для ускорения тестирования аккумуляторов и определения оптимальных методов зарядки. Нынешнее исследование делает еще один шаг вперед, используя компьютерное зрение для анализа наноразмерных рентгеновских фильмов 2016 года. Этот метод позволяет более полно понять реакции внедрения лития в частицы LFP.

Путем пикселизации рентгеновских изображений исследователи могут фиксировать концентрацию ионов лития в каждой точке внутри частицы. Это позволяет им создавать фильмы, иллюстрирующие поток ионов лития внутрь и наружу частиц во время зарядки и разрядки.

Анализируя рентгеновские изображения, исследователи обнаружили, что движение ионов лития внутри материала точно соответствует компьютерному моделированию, ранее разработанному Базантом. Они использовали 180,000 XNUMX пикселей в качестве измерений для обучения вычислительной модели, которая точно описывает неравновесную термодинамику и кинетику реакций материала батареи.

Кроме того, исследование показало, что изменения в скорости поглощения ионов лития по поверхности частицы коррелируют с толщиной углеродного покрытия. Это открытие предполагает, что оптимизация толщины углеродного слоя потенциально может повысить эффективность батареи, что является важным достижением в конструкции батарей.

Результаты этого исследования дают представление об оптимизации литий-железо-фосфатных электродов и демонстрируют потенциал машинного обучения и передовых методов визуализации в разгадке тайн материалов и систем. Этот прорыв не только открывает путь к достижениям в области аккумуляторных технологий, но и открывает перспективы для изучения формирования структур в других химических и биологических системах.

источник:

- Пресс-релиз Массачусетского технологического института

- Пресс-релиз Стэнфордского университета

- Журнал природы