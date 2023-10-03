Уменьшение Меркурия и недавнее движение уступов

Планетологам уже давно известно, что Меркурий сжимался на протяжении миллиардов лет из-за охлаждения его недр. По мере того как недра планеты остывают, ее каменные и металлические компоненты слегка уменьшаются в объеме. Однако степень сжатия Меркурия в настоящее время и как долго будет продолжаться этот процесс, осталось неизвестным. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предлагает новое понимание этого явления.

Поскольку внутренняя часть Меркурия сжимается, на его поверхности появляются «надвиговые разломы» в ответ на постепенно уменьшающуюся площадь, которую ему необходимо покрыть. Подобно морщинам, образующимся на стареющем яблоке, поверхность Меркурия сморщивается из-за теплового сжатия его внутренней части. Первые свидетельства сжатия Меркурия появились в 1974 году, когда миссия «Маринер-10» сделала снимки уступов высотой в километры, извивающихся по его местности. Миссия «Мессенджер», которая вращалась вокруг Меркурия с 2011 по 2015 год, обнаружила еще больше «лопастных уступов» вокруг планеты.

Изучая эти уступы, ученые пришли к выводу, что радиус Меркурия со временем сократился примерно на 7 километров. Определение возраста поверхности Меркурия является сложной задачей, но обычно это делается путем подсчета плотности ударных кратеров. Чем больше кратеров на поверхности, тем она старше. Однако в прошлом скорость образования ударных кратеров была намного выше. Несмотря на эту проблему, было очевидно, что сами уступы были довольно древними.

По общему мнению, возраст уступов Меркурия составлял около 3 миллиардов лет. Однако недавнее исследование показывает, что многие из этих уступов недавно подверглись перемещению. На растянутых верхних поверхностях некоторых уступов наблюдались небольшие трещины, известные как «грабены». Эти грабены указывают на то, что надвиговые куски земной коры изгибались, когда их надавливали на прилегающую местность, образуя трещины. На основании скорости размытия, вызванного воздействиями на эти грабены, было подсчитано, что возраст большинства из них составляет менее 300 миллионов лет.

Результаты этого исследования имеют важное значение для понимания масштаба и продолжительности движений разломов на Меркурии. Ученые не ожидают, что тепловое сжатие Меркурия полностью завершится, предполагая, что движение уступов все еще может продолжаться. Совместная европейско-японская миссия BepiColombo, запланированная на орбиту Меркурия в 2026 году, предоставит возможность подтвердить эти выводы и получить более глубокое представление об особенностях поверхности Меркурия.

Кроме того, Луна также испытала охлаждение и сжатие. Хотя его уступы меньше и менее впечатляющи, чем уступы на Меркурии, недавний анализ показал, что некоторые уступы на Луне в настоящее время активны. Было обнаружено, что лунотрясения собираются вблизи лопастных уступов, а на изображениях с орбиты видны следы, оставленные валунами, отскакивающими по склонам уступов.

источники:

– Природа-геофизика