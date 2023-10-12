Сегодня близкое сближение астероида 2023 TV3 с Землей

НАСА недавно объявило, что астероид, известный как астероид 2023 TV3, собирается приблизиться к Земле сегодня, 12 октября. Ожидается, что этот астероид пройдет на расстоянии в четыре раза ближе, чем Луна, что сделает его одним из самых близких астероидов. подходы 2023 года.

Астероид 2023 TV3 принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, которые представляют собой космические камни, пересекающие орбиту Земли. Эти астероиды названы в честь астероида Аполлона 1862 года, открытого астрономом Карлом Рейнмутом. Размер астероида варьируется от 26 до 59 футов, что делает его сопоставимым с Челябинским астероидом, который нанес значительный ущерб России в 2013 году.

Этот конкретный астероид движется со скоростью около 51,196 2023 километров в час, что намного превышает скорость гиперзвуковой баллистической ракеты. По данным НАСА, несмотря на свою скорость, астероид 3 TVXNUMX приближается к Земле впервые. Однако дальнейших близких сближений в ближайшем будущем не ожидается.

Хотя НАСА и другие космические агентства располагают сетью телескопов и обсерваторий для отслеживания и наблюдения за астероидами, астероиды нередко остаются незамеченными, пока не окажутся относительно близко к Земле. В случае с астероидом 2023 NT1 он не был обнаружен до тех пор, пока не вошел в радиус 60,000 XNUMX миль Земли, что в четыре раза ближе, чем Луна.

Отслеживание и мониторинг астероидов имеет решающее значение для выявления потенциальных угроз и разработки стратегий по снижению риска, который они представляют для нашей планеты. Хотя такое близкое сближение астероида 2023 TV3 не представляет непосредственной опасности, оно служит напоминанием о важности постоянной бдительности при мониторинге неба на предмет потенциально опасных астероидов.

источники:

- НАСА

– ЕКА