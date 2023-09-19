Новое исследование обнаружило вредные пестициды в пчелиной пыльце в Ирландии

Недавнее исследование, проведенное Тринити-колледжем Дублина и Дублинским городским университетом, пролило свет на пагубное воздействие пестицидов на различные виды пчел в Ирландии. Исследователи исследовали пыльцу сельскохозяйственных культур с 12 различных участков страны и проанализировали уровни остаточных пестицидов. На этих участках они также собирали пыльцу медоносных пчел и шмелей.

Исследование показало, что пыльца шмелей имеет наибольшее количество соединений и пестицидов по сравнению с другими типами пыльцы. Особое беспокойство вызывало присутствие неоникотиноидных инсектицидов в пыльце шмелей. Известно, что неоникотиноиды вредны для пчел и других животных.

Еще большую тревогу вызывало то, что многие из обнаруженных пестицидов в последнее время не применялись на полях, где собиралась пыльца. Это говорит о том, что эти химические вещества либо сохраняются в окружающей среде в течение длительного времени, либо их остатки поступают из растений в других областях в пределах кормового ареала пчел.

Елена Зиога, первый автор исследования и кандидат наук Школы естественных наук Тринити, выразила обеспокоенность по поводу полученных результатов. Она подчеркнула, что некоторые из этих токсичных пестицидов не использовались на отобранных полях в течение как минимум трех лет, а это означает, что химикаты сохраняются на краях полей или что пчелы собирают загрязненную пыльцу за пределами отобранных полей.

Еще одним важным выводом исследования было то, что разные виды пчел подвергались воздействию разных типов пестицидов. Было обнаружено, что пыльца медоносных пчел в основном загрязнена фунгицидами, а пыльца шмелей в основном загрязнена неоникотиноидными инсектицидами.

Зиога подчеркнул важность учета нескольких видов пчел при оценке воздействия пестицидов. Она заявила, что использование медоносных пчел в качестве единственного источника для понимания воздействия пестицидов не дает полной картины. И медоносные пчелы, и шмели играют решающую роль в опылении и поддержании здоровых экосистем.

Это исследование проливает свет на наличие вредных пестицидов в пчелиной пыльце в Ирландии. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять долгосрочные последствия остатков этих пестицидов для популяций пчел и более широкого биоразнообразия.

источники:

– Тринити-Колледж Дублин

– Дублинский городской университет