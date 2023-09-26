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Исследование круглых червей проливает свет на генетику эмоций

ByГабриэль Бота

сентябрь 26, 2023
Исследование круглых червей проливает свет на генетику эмоций

Исследователи из городского университета Нагои и колледжа Миллс обнаружили, что круглый червь Caenorhabditis elegans проявляет примитивные формы эмоций при воздействии электрического тока. Исследование, опубликованное в журнале Genetics, показало, что черви демонстрируют поведение, соответствующее основным «эмоциональным» реакциям, отдавая предпочтение бегству, а не еде.

Команда использовала круглых червей для своих исследований из-за их широкого использования при изучении основных клеточных и генетических функций. Когда червей подвергали воздействию электрического тока, они неожиданно двигались с высокой скоростью и продолжали бежать в течение одной-двух минут после окончания стимуляции. Такое стойкое поведение встречается редко, поскольку большинство животных перестают реагировать на стимул, когда его больше нет.

Во время и после электрической стимуляции черви игнорировали свои пищевые бактерии, которые обычно имеют решающее значение для их выживания. Это говорит о том, что черви отдают предпочтение бегству от опасности, а не добыче пищи. Генетический анализ показал, что черви, которые были неспособны вырабатывать нейропептиды, аналогичные человеческим гормонам, демонстрировали еще большую продолжительность непрерывного бега в ответ на электрическую стимуляцию.

Эти данные указывают на то, что устойчивое состояние в ответ на опасность регулируется и контролируется активным генетическим механизмом. Исследование предполагает, что эмоции, такие как волнение или страх, не могут исчезнуть со временем естественным путем, а активно контролируются генами. Это исследование дает представление о генетических механизмах, лежащих в основе примитивных эмоций.

Открытие у червей генов, связанных с эмоциями, потенциально может привести к новым методам лечения эмоциональных расстройств у людей. Такие состояния, как депрессия, характеризующиеся чрезмерными и постоянными негативными эмоциями, потенциально можно лечить, воздействуя на эти недавно открытые гены. Известно, что гены червей имеют аналоги у человека, что делает их ценными объектами для дальнейших исследований эмоциональных расстройств.

В целом, это исследование подчеркивает важность понимания генетической основы эмоций и того, как даже самые простые организмы могут дать ценную информацию о сложных эмоциональных механизмах.

источники:
– Лин Фей Ти и др. «Удар электрическим током вызывает у нематоды Caenorhabditis elegans стойкую поведенческую реакцию, похожую на бегство». Генетика.
– Городской университет Нагои.

By Габриэль Бота

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