Спутник SatVu HotSat-1 сделал первые изображения изменений температуры на Земле

SatVu, британская компания, занимающаяся климатическими технологиями, представила первые изображения со своего спутника HotSat-1, получившего название «мирового термометра». Этот новаторский тепловизионный спутник, запущенный в июне на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX, призван предоставить ценную информацию об экономической деятельности и энергоэффективности.

В отличие от обычных спутников, которые используют видимый свет, HotSat-1 фокусируется на мониторинге инфракрасного излучения, чтобы понять тепло, излучаемое объектами и ландшафтами. Фиксируя разницу температур в таких регионах, как Лас-Вегас и Чикаго, с поразительным разрешением в 10 метров, спутник предоставляет ценные данные для различных отраслей промышленности.

Одним из примечательных вариантов использования, отмеченных компанией, является возможность более эффективного мониторинга лесных пожаров. Например, спутник зафиксировал подробный тепловой след лесных пожаров, опустошивших Северо-Западные территории Канады в июне. Эти данные высокого разрешения могут использоваться пожарными для отслеживания продвижения фронтов пожара, особенно в критически важных районах вблизи населенных пунктов.

По сравнению с существующими спутниками, такими как Landsat NASA и European Sentinel, которые собирают тепловые данные с грубым разрешением от 100 до 1,000 метров, HotSat-1 обеспечивает беспрецедентную точность. Это позволяет градостроителям лучше понимать распространение тепла и потери энергии в зданиях, трубопроводах и заводах, способствуя развитию более энергоэффективной инфраструктуры для решения проблем изменения климата.

Обнаружение тепловых сигналов из космоса представляет собой уникальную задачу, поскольку инфракрасный свет сложнее уловить, чем сигналы радара с синтезированной апертурой (SAR). SatVu использует технику медленного затвора для захвата изображений, обеспечивая четкость, несмотря на скорость спутника 7 километров в секунду.

HotSat-1 — первый из восьми спутников, запланированных к запуску компанией SatVu, которая на данный момент получила венчурное финансирование в размере 37.1 миллиона долларов. Компания планирует запустить свой второй спутник примерно через год.

источники:

– Space.com: «Британская компания запускает «мировой термометр» для мониторинга изменений температуры на Земле»

– Спутниковое телевидение: «HotSat-1»