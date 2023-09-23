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Археологи обнаружили старейшую деревянную конструкцию в мире

ByВики Ставропулу

сентябрь 23, 2023
Археологи обнаружили старейшую деревянную конструкцию в мире

Археологи сделали необычную находку недалеко от границы Замбии и Танзании – то, что считается старейшим известным деревянным строением в мире. Постройка, найденная на берегу реки в Замбии, состоит из двух переплетенных бревен крупноплодной ивы. Бревна вырезаются, рубятся и формируются острыми каменными инструментами и скрепляются зазубринами.

Это замечательное открытие предшествовало современному человеку, и, по оценкам, ему было по меньшей мере 476,000 700,000 лет, то есть задолго до эволюции Homo sapiens. Вполне возможно, что это сооружение было создано Homo heidelbergensis, который, как полагают, жил в этом регионе между 200,000 XNUMX и XNUMX XNUMX лет назад.

Назначение сооружения до конца не подтверждено, но археологи предполагают, что оно могло служить пешеходной дорожкой или фундаментом для платформы. Эту платформу можно было использовать для различных действий, таких как хранение предметов, сохранение дров или продуктов в сухости или просто как место, где можно сидеть и создавать вещи. Примечательно также, что на месте была обнаружена коллекция деревянных инструментов, в том числе клин и палка-копалка.

Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о способностях древних людей. Профессор Ларри Барэм, археолог из Ливерпульского университета, утверждает: «Они преобразовали свое окружение, чтобы облегчить жизнь, даже если это было всего лишь созданием платформы, на которой можно было сидеть у реки и заниматься своими повседневными делами. Они использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать то, чего никогда раньше не видели, то, чего раньше никогда не существовало».

Эта находка предполагает абстрактный уровень мышления и, возможно, развитие языка у ранних предков человека. Это свидетельство их изобретательности и технологического мастерства, проливающее новый свет на наше понимание нашего древнего прошлого.

источники:
- Хранитель
– Журнал Природа

By Вики Ставропулу

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