В Замбии обнаружено старейшее деревянное сооружение возрастом полмиллиона лет

Археологи сделали революционное открытие на доисторическом месте водопада Каламбо в Замбии. Они раскопали старейшую деревянную конструкцию, когда-либо найденную, возрастом почти полмиллиона лет. Хорошо сохранившаяся структура проливает свет на развитые возможности наших древних предков. Находка предполагает, что они были более технологически продвинутыми, чем считалось ранее.

Деревянная конструкция была обнаружена у водопада Каламбо, расположенного недалеко от границы с Танзанией. По оценкам, ему не менее 476,000 XNUMX лет, то есть до эволюции Homo sapiens. На древесине имеются насечки, указывающие на то, что для соединения двух больших бревен использовались каменные инструменты. Считается, что это сооружение служило платформой, дорожкой или приподнятым жилищем, предназначенным для того, чтобы наши предки оставались над водой.

Помимо деревянной конструкции, на этом месте также была найдена коллекция деревянных инструментов, в том числе клин и палка-копалка. Хотя уже было известно, что древние люди в то время использовали древесину, обычно это делалось для ограниченных целей, таких как разведение огня или охота.

Ведущий автор исследования Ларри Бархэм из Ливерпульского университета заявил, что открытие конструкции было «случайным открытием», сделанным во время раскопок в 2019 году. Предыдущие записи о самой старой деревянной конструкции датируются примерно 9,000 лет назад, что делает эту находку значительно старше.

Сохранение древней древесины является сложной задачей из-за ее склонности к гниению и оставлению минимального следа для исторических записей. Однако считается, что высокий уровень воды в водопаде Каламбо способствовал исключительной сохранности сооружения на протяжении веков.

Исследователи смогли точно определить возраст деревянной конструкции с помощью нового метода датирования, называемого люминесцентным датированием. Измерив, когда минералы в последний раз подвергались воздействию солнечного света, они обнаружили, что возраст этой структуры составляет не менее 476,000 XNUMX лет.

Это открытие дает ценную информацию о возможностях и технологических достижениях наших древних предков. Это также указывает на то, что древние люди обладали воображением и навыками, необходимыми для строительства сложных деревянных конструкций, задолго до появления Homo sapiens.

источники:

- Журнал природы