Новые взгляды на древнюю воду: путь к раскрытию истории Земли и возможности жизни на других планетах

Глубоко в недрах канадской шахты Кидд-Крик было сделано революционное открытие, которое переписало учебники истории. Геохимик Барбара Шервуд Лоллар наткнулась на удивительную находку: вода, возраст которой превышает 1.6 миллиарда лет, что делает ее самой старой водой, когда-либо обнаруженной на Земле. Эта невероятная жидкость находилась в камнях шахты Онтарио в течение непостижимого времени, действуя как капсула времени, хранящая тайны древнего прошлого нашей планеты.

Путешествие Шервуд Лоллар по поиску этого необычного источника воды началось в 1992 году, когда она впервые посетила шахту Кидд-Крик. Расположенный на глубине более 3 километров под поверхностью земли, это самый глубокий в мире металлический рудник, что делает его идеальным местом для поиска древней воды. Лишь во время экспедиции 2013 года Шервуд Лоллар и ее команда из Университета Торонто смогли достичь участка, достаточно глубокого, чтобы извлечь рекордную рассол.

Одним из наиболее интригующих аспектов этого открытия является присутствие микробов, обнаруженных в древней воде. Эти микробы намекают на возможность существования инопланетной жизни в подобных подземных пещерах на других планетах. Вода, невероятно соленая и в десять раз более соленая, чем морская, содержит сульфаты — явный признак микробной активности. Значение открытия заключается не только в чрезвычайном возрасте воды, но и в потенциальных последствиях для существования жизни за пределами Земли.

Более того, результаты лабораторных испытаний, проведенных с образцами воды, дают еще более интересную информацию. Анализируя газы, попавшие в воду, такие как гелий, неон, аргон и ксенон, ученые могут точно определить возраст воды. Результаты поразительно показали, что возраст воды составляет 1.6 миллиарда лет, что на ошеломляющие 500 миллионов лет старше, чем предыдущий рекордсмен.

Это революционное открытие выходит за рамки истории Земли и имеет значение для поиска жизни на других планетарных телах. Наличие хемолитотрофных микробов, выживающих в недрах Земли, дает надежду на возможность жизни на Марсе. Хотя Марс сейчас может быть бесплодной и сухой планетой, его подземная среда может содержать совершенно другой класс жизни.

По мере того, как мы глубже погружаемся в тайны нашей планеты, становится очевидным, что жизнь может простираться далеко за пределы поверхности. Исследование древней воды в шахте Кидд-Крик открывает новый взгляд на проникновение жизни в глубины нашей планеты. Это напоминание о том, что нам еще многое предстоит узнать об истории Земли и о потенциале жизни в других частях Вселенной.

FAQ

1. Как ученые определили возраст воды, возраст которой составляет миллиард лет?

Ученые использовали процесс, называемый датированием воды, который включал анализ древних газов, находящихся в воде, включая гелий, неон, аргон и ксенон. Изотопы этих газов распадаются с предсказуемой скоростью, что позволяет ученым точно определить возраст воды.

2. Что означает открытие древней воды для поиска жизни на других планетах?

Присутствие микробов в древней воде предполагает, что жизнь может выжить в экстремальных и изолированных условиях глубоко под землей. Это открытие открывает возможность того, что подобная микробная жизнь может существовать в подземных пещерах на других планетах, таких как Марс.

3. Каково значение шахты Кидд-Крик в раскрытии истории Земли?

Шахта Кидд-Крик не только предоставляет уникальную возможность изучить воду возрастом в миллиарды лет, но также дает представление о древнем морском дне Земли. Шахта расположена на вершине докембрийского Канадского щита, возраст которого составляет 2.7 миллиарда лет, а когда-то он был дном океана. Он служит капсулой времени, сохраняющей остатки древнего прошлого Земли.

4. Чем вкус воды миллиарда лет отличается от вкуса современной воды?

По словам Барбары Шервуд Лоллар, древняя вода «очень соленая и горькая». Вкус не похож на выдержанное вино, как можно было бы ожидать.