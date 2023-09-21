Мощь рентгеновских лазеров: продвижение научных открытий

Изображения, полученные с помощью камер и технологий обработки изображений, играют жизненно важную роль в научных исследованиях, позволяя ученым получить ценную информацию о различных явлениях. Однако когда объекты становятся очень маленькими и движутся с высокой скоростью, сбор детальных визуальных данных становится сложной задачей. Чтобы преодолеть эту проблему, ученые обращаются к рентгеновским лучам, особенно к лазерам с жестким рентгеновским излучением, которые обеспечивают точность и возможность настройки изображений.

Национальная ускорительная лаборатория SLAC Министерства энергетики недавно представила самый мощный в мире рентгеновский лазер — рентгеновский лазер на свободных электронах Linac Coherent Light Source (LCLS). Эта модернизированная версия LCLS способна производить до миллиона рентгеновских вспышек в секунду, что значительно превышает скорость его предшественника, составлявшую 120 импульсов в секунду.

LCLS-II, основанная на успехе первой LCLS, генерирует рентгеновские импульсы, которые в миллиард раз ярче, чем любая предыдущая технология. Ускоряя электроны через медную трубку при комнатной температуре, LCLS генерирует высокоинтенсивное рентгеновское лазерное излучение. Благодаря обновлению LCLS-II исследователи теперь могут создавать почти непрерывный рентгеновский луч, который в среднем в 10,000 XNUMX раз ярче, чем его предшественник.

Эти достижения в области рентгеновских лазерных технологий позволяют ученым исследовать квантовые материалы с беспрецедентным разрешением. Теперь исследователи могут изучать мельчайшие и самые быстрые явления во Вселенной, давая представление о таких областях, как квантовые вычисления, экологически чистые энергетические технологии, фармацевтические разработки и понимание биологических процессов. LCLS-II XFEL откроет новые области научных исследований, позволяя ученым изучать мир в кратчайшие сроки и наблюдать непредсказуемые химические события.

Министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхольм похвалила LCLS-II, заявив, что она позволяет Соединенным Штатам оставаться на переднем крае рентгеновской науки и открывает окно для понимания на атомном уровне. Мощные возможности LCLS-II, несомненно, будут способствовать значительным открытиям в ряде научных дисциплин, от здоровья человека до квантового материаловедения.

С появлением LCLS-II рентгеновские лазеры могут совершить революцию в научных исследованиях, предлагая новый уровень точности и яркости, которые улучшат наше понимание Вселенной и стимулируют инновации в различных отраслях.

источники:

– Национальная ускорительная лаборатория SLAC Министерства энергетики.