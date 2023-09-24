Секретное пространство выживания: Резиновая комната НАСА

Космические путешествия рискованны и сложны, поэтому НАСА принимает масштабные меры для обеспечения безопасности своего экипажа. Одной из таких мер является создание «Резиновой комнаты», секретного объекта, расположенного глубоко под комплексом стартовой площадки 39 на острове Мерритт во Флориде. Эта подземная сеть туннелей и бункеров была спроектирована для обеспечения безопасности рабочих в случае катастрофического взрыва.

Хотя внезапный взрыв был бы невозможен, у НАСА был план, позволяющий дать людям возможность отреагировать и спастись. Процесс побега начался со спуска с девятиэтажной водной горки в полной темноте. У космонавтов же был другой путь эвакуации. Их будут доставлять из капсулы на мобильную стартовую площадку с помощью высокоскоростного лифта, способного достичь земли всего за 30 секунд. Оттуда они должны были скатиться по узкому, крутому резиновому туннелю, обрызганному водой для увеличения скорости.

Выйдя из горки, космические сотрудники приземлились на резиновый стол. Несмотря на то, что иногда стол переполнялся водой, из-за чего некоторые из них скатывались к задней стене, он служил буфером, прежде чем они могли двигаться дальше. Пройдя через взрывозащищенные двери, экипаж попадал в Резиновую комнату, названную так из-за ее внутренней части, покрытой резиной. Резиновая комната, оборудованная 20 стульями, имела подпружиненный пол, который мог выдерживать огромную силу, снижая давление от потенциального взрыва.

В бункере были пайки, вода и даже туалет, чтобы поддержать людей на случай, если они окажутся в ловушке на длительный период. Для обеспечения возможности побега в крайнем случае в верхней части Резиновой комнаты был установлен дополнительный люк. Хотя этот объект никогда не использовался, он послужил свидетельством приверженности НАСА обеспечению безопасности экипажа.

Сегодня стартовая площадка 39а и сопровождающая ее сеть туннелей заброшены, что является свидетельством достижений НАСА в освоении космоса. Хотя резиновая водная горка гибели больше не работает, история Резиновой комнаты служит напоминанием о рисках и мерах предосторожности, предпринимаемых при стремлении выйти за пределы нашего мира.

источники:

– Космический обзор

- Журнал космической безопасности