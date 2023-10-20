Скрытые голоса Пандо: раскрытие тайн самого большого дерева в мире

Пандо, также известное как «самое большое дерево в мире», поразило ученых и звукорежиссеров своим очаровательным внешним видом. Пандо, занимающий 40 гектаров и состоящий из 47,000 12,000 стеблей, имеющих одну и ту же ДНК, представляет собой колоссальную трясущуюся осину, которая спокойно процветает на Земле уже около XNUMX XNUMX лет. Недавние записи, проведенные звукорежиссером Джеффом Райсом, раскрыли скрытые голоса этого древнего чуда.

Установив гидрофон в углублении у основания одной из ветвей Пандо, Райс позволила миру услышать вибрации, проходящие через ее корни. Первоначально это был арт-проект, но это начинание быстро перешло в сферу науки, предлагая огромный потенциал для понимания гидравлической системы Пандо без причинения вреда.

Записи запечатлели завораживающую симфонию вибраций, которые отражаются от ветвей дерева и проникают в Землю. Во время грозы эти звуки усиливаются, создавая жутковатый низкий гул. Это открытие проливает свет на взаимосвязанность обширной корневой системы Пандо, разгадывая тайны этого загадочного чуда природы.

Эти очаровательные записи имеют не только художественную ценность, но и огромное научное значение. Они дают представление о состоянии окружающей среды Пандо, состоянии местного биоразнообразия и служат основой для измерения изменений окружающей среды с течением времени.

Однако будущее Пандо остается неопределенным. В настоящее время дерево находится в состоянии упадка, а деятельность человека, такая как расчистка среды обитания и искоренение видов хищников, которые помогают контролировать популяции травоядных, представляет угрозу для этого древнего существа и всей экосистемы, которую оно поддерживает.

Поскольку ученые и художники продолжают исследовать тайны Пандо с помощью звука, становится крайне важно защитить и сохранить это необычайное чудо природы, пока оно еще процветает. Только через понимание и сохранение мы можем гарантировать, что скрытые голоса Пандо не замолчат навсегда.

Определения:

– Пандо: крупнейший известный в мире отдельный организм, состоящий из леса дрожащих осин, связанных единой корневой системой.

– Гидрофон: микрофон, предназначенный для использования под водой или при контакте с водой для улавливания звуковых вибраций.

– Populus tremuloides: научное название осины трясущейся, разновидности осины, произрастающей в Северной Америке.

источники:

– Научное предупреждение: раскрытие тайного мира самого большого дерева в мире: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree