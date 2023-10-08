Астрофизик исследует подводное плавание в местных морских водах

Астрофизик Сара Эллисон, известная своими исследованиями неба в Университете Виктории, оказалась в равной степени очарована морской жизнью прямо под поверхностью близлежащих вод. Эллисон, которая изначально упустила возможность открыть для себя морскую жизнь под ногами во время прогулок по пляжу, теперь увлеклась подводным плаванием. Во время недавнего плавания возле острова Китти в Оук-Бей она смогла обнаружить трех находящихся под угрозой исчезновения морских звезд подсолнечника.

Стремясь поделиться радостью подводного плавания, Эллисон написала путеводитель под названием «Приключения по сноркелингу вокруг острова Ванкувер и островов Персидского залива, полное руководство». Путеводитель, занимающий 214 страниц, включает в себя собственные фотографии Эллисона и подробные записи о каждом путешествии по подводному плаванию, включая встречающиеся виды и их местонахождение. Он охватывает такие темы, как оборудование, безопасность, сезонные условия и морская жизнь. В путеводителе указано 51 место с описаниями, списками видов, фотографиями, информацией о доступности и советами. Он также включает в себя полный список и указатель видов.

Страсть Эллисон к науке началась в детстве в Глостере, Англия, где дедушка познакомил ее с различными предметами через книги. Она получила научное образование, сначала мечтая стать астронавтом, и в конечном итоге получила докторскую степень в Кембриджском университете. Эллисон и ее муж Джон Уиллис, астроном из UVic, три года работали астрономами в Чили, прежде чем обосноваться в Виктории. Их сын разделяет их любовь к подводному плаванию.

Первый опыт подводного плавания Эллисон произошел во время посещения Красного моря в Египте. Она была сразу очарована яркими красками, обилием морской жизни и разнообразием. Хотя первоначально она занималась подводным плаванием только в теплых водах, позже она открыла для себя красоту подводного плавания в холодной воде, особенно во время встреч с косатками-резидентами Юга и гигантскими анемонами.

Пандемия COVID-19 побудила Эллисона исследовать местные места для подводного плавания и найти лучшее снаряжение, чтобы выдержать холодные воды. Она призывает других заняться подводным плаванием, поскольку для этого требуется меньше оборудования и подготовки, чем для подводного плавания. Эллисон подчеркивает важность хорошего гидрокостюма для комфорта в холодной воде. Растущий интерес к подводному плаванию на местном уровне заметил Эрик Китинг, владелец магазина подводного плавания Фрэнка Уайта, который подчеркивает биоразнообразие и морские заповедники в этом районе.

Астрофизик, ставший страстным любителем подводного плавания, Эллисон сочетает свой научный опыт и любовь к приключениям, чтобы исследовать чудеса, скрытые прямо под поверхностью океана.

источники:

– Колонист «Таймс» (URL)

– Приключения с маской и трубкой вокруг острова Ванкувер и островов Персидского залива, полное руководство