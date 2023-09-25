Частные компании и правительства стремятся добыть лунные водные и космические ресурсы

Новая эра освоения космоса и торговли в дальнем космосе уже не за горами, поскольку частные компании и правительства предпринимают миссии по поиску и добыче доступных природных ресурсов в космическом пространстве.

В августе Индия вошла в историю, осуществив первую мягкую посадку возле южного полюса Луны. Эта недорогая миссия подтвердила наличие воды в лунном реголите, подчеркнув зарождающуюся парадигму глобальной потребности в ресурсах для добычи лунной воды.

Космическая солнечная энергия является ведущим вариантом развития, привлекающим развивающиеся экономики, такие как Индия и Объединенные Арабские Эмираты, а также авторитетные космические державы и частные коммерческие фирмы.

Соединенные Штаты и Китай также развивают конкурирующее международное сотрудничество, «Соглашения Артемиды» и Международную лунную исследовательскую станцию ​​соответственно, для доступа к космическим ресурсам и их освоения.

Технологические инновации сделали лунные миссии более доступными, а снижение затрат на запуск и снижение затрат на проектирование космических кораблей стали экономическими факторами, способствующими коммерциализации космоса и ажиотажу на лунные ресурсы.

SpaceX и Blue Origin — две американские компании, разрабатывающие сверхтяжелые ракеты-носители, способные вывести на низкую околоземную орбиту до 100 тонн груза.

Лунные летучие вещества, такие как вода и реголит, являются основными космическими ресурсами. Вода в космическом пространстве считается «нефтью» Солнечной системы, а на южном полюсе Луны находятся значительные запасы воды.

Извлекать воду с Луны проще, чем транспортировать ее с Земли, из-за более низкой гравитации Луны, и ее можно разделить на водород и кислород для производства ракетного топлива.

Производство топлива для космических кораблей из лунной воды может улучшить орбитальную экономику, поддержать оборонную деятельность на околоземной орбите и проложить путь к исследованию человеком Луны и Марса.

Помимо воды, реголит на Луне, Марсе и астероидах содержит материалы, которые можно использовать для строительства жилищ, баз и шахт на поверхности планет, обеспечивая жизненно важные ресурсы для будущих астронавтов.

Недавно эксперимент НАСА MOXIE на марсоходе Perseverance успешно произвел кислород из углекислого газа Марса, продемонстрировав потенциал для производства космических ресурсов.

Используя космические ресурсы, будущие исследователи смогут «жить за счет земли», что значительно снизит экономический барьер массы и позволит заселить Луну и Марс.

Кроме того, реголит может быть источником полезных металлов и других товаров, которые можно будет вернуть на Землю, удовлетворяя растущий спрос на металлы при переходе к экологически чистой энергии.

Поскольку цены растут, а традиционная добыча полезных ископаемых на Земле приводит к экологическим и социальным последствиям, в качестве экзотических альтернатив изучаются достижения в области добычи космических ресурсов, такие как глубоководная добыча полезных ископаемых и добыча полезных ископаемых на астероидах.

Источники: 360info.

Определения:

– Лунный реголит: слой рыхлого, фрагментированного материала, покрывающего твердую породу поверхности Луны.

– Лунные летучие вещества: вещества, которые могут испаряться или испаряться.

– «Соглашения Артемиды»: свод принципов международного сотрудничества в области исследования и использования космоса, возглавляемый Соединенными Штатами.

– Международная лунная исследовательская станция: предлагаемый совместный проект Китая и других стран по исследованию Луны и использованию космических ресурсов.

– Эксперимент MOXIE: эксперимент, проводимый НАСА для демонстрации производства кислорода из марсианской атмосферы.

источники:

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