Искусственный интеллект обнаружил сверхновую без вмешательства человека

Искусственный интеллект (ИИ) достиг важной вехи в астрономии. Впервые новый инструмент искусственного интеллекта под названием Bright Transient Survey Bot (BTSbot) обнаружил и подтвердил открытие сверхновой без какого-либо вмешательства человека. Разработанный международной командой ученых, BTSbot использовал алгоритмы машинного обучения, обученные на более чем 1.4 миллионах изображений, для автоматизации всего процесса обнаружения взрывов звезд.

Этот прорыв не только исключает человеческие ошибки, но и значительно увеличивает скорость идентификации сверхновых. Исключив людей из процесса, исследователи получат больше времени для анализа наблюдений и разработки новых гипотез для объяснения космических взрывов.

BTSbot обнаружил недавно обнаруженную сверхновую под названием SN2023tyk по данным Zwicky Transient Facility (ZTF), роботизированной камеры в Калифорнии, которая сканирует ночное небо каждые два дня. Всего через два дня после получения изображения космического взрыва робот BTSbot обнаружил сверхновую и подтвердил ее открытие и классификацию как сверхновую типа Ia посредством связи с другими роботизированными инструментами. Вскоре после этого автоматический отчет был опубликован публично.

Этот автоматизированный процесс является значительным достижением по сравнению с традиционными методами, которые полагаются на визуальное изучение астрономами больших объемов данных с помощью роботизированных телескопов. Автоматизированное программное обеспечение представляет список возможных взрывов людям, которые тратят время на их проверку и наблюдение спектроскопически, чтобы определить, действительно ли они являются сверхновыми.

Способность ИИ более эффективно и действенно сканировать ночное небо потенциально может открыть множество новых сверхновых. Автоматизируя процесс открытия, астрономы могут сосредоточиться на интерпретации данных и получении ценной информации об эволюции звезд и галактик.

В целом, это достижение демонстрирует мощь ИИ в области астрономии, позволяя ученым раздвинуть границы нашего понимания Вселенной.

источники:

– Северо-Западный университет

– Калифорнийский технологический институт (Калтех)