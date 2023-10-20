Механика мышечного роста: как упражнения формируют мышечные волокна

Известно, что регулярные физические упражнения укрепляют и приводят в тонус наши мышцы, но точные механизмы этого процесса являются предметом интереса физиологов. Инженеры Массачусетского технологического института разработали уникальный тренировочный коврик для клеток, который позволяет ученым изучать чисто механические эффекты упражнений на микроскопическом уровне. Коврик, изготовленный из гидрогеля с магнитными микрочастицами, имитирует силы, которые испытывают мышцы во время тренировки при активации внешним магнитом. Мышечные клетки, выращенные на коврике, «тренировались» за счет вибраций, вызванных движением магнита.

Предварительные результаты эксперимента показывают, что регулярные механические упражнения помогают мышечным волокнам расти в более выровненном направлении, что позволяет им синхронно сокращаться. Это открытие предполагает, что механическая стимуляция может способствовать возобновлению роста мышц после травм или потенциально замедлять последствия старения. Исследователи планируют использовать устройство для создания моделей сильных функциональных мышц, которые могут найти применение в мягкой робототехнике и восстановлении тканей.

Команда Массачусетского технологического института надеется, что эта новая платформа поможет понять, как механические силы влияют на функцию мышц, и поможет в разработке методов лечения мышечных травм и нейродегенеративных расстройств. Разделив химические и механические элементы упражнений, они смогли сосредоточиться исключительно на механических силах, которые управляют мышечной реакцией.

Коврик со встроенным магнитом оказался безопасным и неразрушающим способом создания механических сил на мышечных клетках. Клетки, которые регулярно подвергались механическому движению, росли дольше по сравнению с клетками, которые не подвергались нагрузкам. Это демонстрирует, как упражнения могут влиять на рост и выравнивание мышечных волокон. Понимание этих механизмов может привести к прогрессу в регенерации тканей и разработке адаптируемых роботизированных систем.

Определения:

– Гидрогель: мягкий желеобразный материал, используемый в этом исследовании в качестве тренировочного коврика для клеток.

– Механические силы: физические силы, действующие на мышечные клетки во время тренировки.

– Регенерация тканей: процесс восстановления травмированных или поврежденных тканей в организме.

источники:

– «Инженеры MIT разработали тренировочный коврик для клеток» – MIT News

– «Упражнения и мышечные клетки» – MIT Youtube