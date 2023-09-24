Осеннее равноденствие: спутниковый снимок равных дня и ночи

Европейское космическое агентство (ЕКА) недавно поделилось спутниковым снимком, на котором запечатлено осеннее равноденствие — астрономическое событие, во время которого день и ночь примерно равны по продолжительности по всему земному шару. Это изображение представляет собой момент, когда Солнце пересекло небесный экватор на небе, ознаменовав начало осени в Северном полушарии.

Равноденствие — это явление, которое происходит два раза в год, когда центр Солнца располагается прямо над экватором Земли. Термин «равноденствие» переводится с латыни как «равная ночь» и означает время, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность. Такое равенство дневного света происходит из-за наклона оси Земли на 23.5 градуса относительно ее орбиты вокруг Солнца.

В течение года освещенность Солнца варьируется в северном и южном полушариях из-за этого наклона оси. Однако во время весеннего и осеннего равноденствия солнечный свет равномерно распределяется как по северным, так и по южным регионам. Этот баланс дневного света и тьмы является важным событием в небесном календаре.

Помимо осеннего равноденствия, существует еще и весеннее равноденствие. Весеннее равноденствие отмечает начало весны в Северном полушарии и начало осени в Южном полушарии. Это происходит примерно 20 или 21 марта в Северном полушарии и 22 или 23 сентября в Южном полушарии.

Продолжительность дня и ночи варьируется в течение года в зависимости от географического положения. По мере приближения к полюсам разница в продолжительности дня становится более заметной. Вблизи экватора продолжительность дня и ночи остается относительно постоянной в течение года. Однако в более высоких широтах, например, во время летнего и зимнего солнцестояния, наблюдаются более значительные различия в продолжительности дня и ночи.

Спутниковый снимок, предоставленный ЕКА, служит напоминанием о цикличности нашей планеты и балансе, существующем в мире природы. Он обеспечивает захватывающее дух визуальное представление осеннего равноденствия и равного разделения дня и ночи на поверхности Земли.

источники:

– Европейское космическое агентство

– ЕВМЕТСАТ