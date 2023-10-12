Актуальность антарктических исследований и защиты Южного океана

Важность защиты Антарктиды и Южного океана невозможно переоценить. Эти регионы играют решающую роль в глобальной климатической системе и жизненно важны для благополучия человечества и планеты в целом.

Южный океан действует как «насос», который циркулирует и вентилирует большую часть глубоких океанов мира. Он поддерживает уникальную дикую природу, питает рыболовство, хранит углерод и поглощает тепло. Без услуг, предоставляемых Южным океаном, наша планета была бы непригодна для жизни.

Ледяной щит Восточной Антарктиды содержит большую часть ледникового льда Земли, и если бы он растаял, это привело бы к резкому повышению уровня моря, трансформируя береговые линии и затопляя города. Каждое небольшое повышение температуры и каждая тонна выбросов углерода имеют серьезные последствия.

Текущее десятилетие имеет решающее значение для принятия решений, которые предотвратят переломные моменты в Антарктиде и Южном океане, которые будут иметь далеко идущие последствия для всего мира.

Партнерство австралийской антарктической программы в Университете Тасмании занимается проведением совместных научных исследований, которые обеспечивают своевременную политическую реакцию на изменение климата. Они подчеркивают важность сбора информации с помощью различных средств, таких как размещение кораблей, зондов, датчиков и спутников, для мониторинга и изучения региона.

Однако из-за непредвиденных обстоятельств запланированную 60-дневную научную миссию на борту австралийского ледокола RSV Nuyina пришлось отменить. Это подчеркивает острую необходимость продолжения исследований в Антарктиде и Южном океане.

Отсутствие наблюдений в Южном океане представляет собой серьезную проблему в обнаружении и оценке последствий изменений, связанных с климатом. Ученые из Хобарта, Австралия, были в авангарде понимания антарктического льда и его влияния на глобальное изменение климата. Их работа повлияла на международную политику и цели в области изменения климата.

Предпринимаются усилия по устранению пробелов в наблюдениях. Океанографы отправятся в исследовательскую экспедицию по изучению антарктического циркумполярного течения, самого сильного течения на Земле. Спутниковые измерения будут использоваться для понимания процессов теплообмена и таяния льда. Гляциологи также будут исследовать ледник Денмана, чтобы изучить плавучий шельфовый ледник и океан под ним.

Хотя Южный океан, похоже, претерпевает значительные изменения, крайне важно собрать больше данных, чтобы понять последствия для будущего. Сохранение криосферы, замороженных частей Земли, требует срочных действий по сокращению выбросов парниковых газов и остановке глобального потепления.

Источник: профессор Натан Биндофф, Университет Тасмании.

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– Профессор Натан Биндофф, Университет Тасмании