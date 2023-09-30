Медузы могут учиться на собственном опыте, несмотря на отсутствие центрального мозга

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, бросило вызов общепринятому мнению о том, что для углубленного обучения требуется централизованный мозг. Исследователи из Калифорнийского технологического института научили карибских коробчатых медуз распознавать препятствия и избегать их, проливая свет на эволюционные корни обучения и памяти.

Карибская кубомедуза — маленькие существа со сложной зрительной системой, включающей 24 глаза. Они полагаются на свое зрение, чтобы ориентироваться в мутной воде и избегать подводных препятствий, таких как корни деревьев. Исследователи обнаружили, что эти, казалось бы, простые желе обладают способностью приобретать новые навыки посредством ассоциативного обучения.

Для проведения эксперимента ученые установили круглый резервуар, украшенный серыми и белыми полосами, имитирующими естественную среду обитания медуз. Серые полосы обозначали далекие корни мангровых деревьев. Они наблюдали за медузами в течение 7.5 минут и отмечали их поведение. Первоначально медуза подплывала близко к якобы дальним полосам и часто натыкалась на них. Однако в ходе эксперимента они научились увеличивать расстояние от полос, в четыре раза увеличили количество успешных поворотов, чтобы избежать столкновений, и вдвое сократили контакт со стенками резервуара.

Эти результаты показывают, что медузы могут учиться на собственном опыте с помощью визуальных и механических стимулов. Это бросает вызов представлению о том, что для расширенных возможностей обучения требуется центральный мозг. Вместо этого он подчеркивает потенциал различных организмов в развитии способностей к обучению и памяти с использованием альтернативных механизмов. Понимая, как медузы учатся и адаптируются, исследователи надеются получить представление об эволюции и разнообразии процессов обучения в животном мире.

В целом, это исследование демонстрирует замечательную способность, казалось бы, простых организмов, таких как медузы, приобретать новые навыки и адаптировать свое поведение на основе прошлого опыта. Это расширяет наше понимание механизмов обучения и памяти в животном мире, стимулируя дальнейшие исследования эволюционного происхождения когнитивных способностей.

Определения:

– Ассоциативное обучение: процесс, в котором организмы формируют мысленные связи между сенсорными стимулами и поведением.

– Current Biology: научный журнал, публикующий исследовательские статьи в различных областях биологии.

источники:

– Текущая биология: https://www.cell.com/current-biology/home