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Наука

Молодой астроном освоил магию солнечного затмения

ByВики Ставропулу

Октябрь 15, 2023
Молодой астроном освоил магию солнечного затмения

Скотт Янг, страстный молодой астроном, хорошо помнит свое первое солнечное затмение. Он стал свидетелем необыкновенного вида черной дыры с голубым пламенем, окруженной жутким светом, который днем ​​освещал звезды. Этот впечатляющий опыт навсегда изменил его жизнь, поскольку он принял решение продолжить карьеру астронома.

Янг, который в настоящее время работает астрономом-планетарием в Музее Манитобы, недавно собрался с другими энтузиастами науки в парке Ассинибойн, чтобы стать свидетелем кольцевого солнечного затмения. Несмотря на пасмурную погоду, которая затрудняла видимость, они стремились увидеть это астрологическое событие. Те, кому посчастливилось найти просвет в облаках, стали свидетелями того, как примерно 50% Солнца было закрыто Луной.

Последнее полное солнечное затмение произошло в 2017 году, оно было полностью видно в США и частично в Канаде. Следующее солнечное затмение ожидается 8 апреля, и его лучше всего будет видно в восточной Канаде и на Среднем Западе США.

Его коллега-астроном Деннис Лайонс присоединился к Янгу в парке, вооружившись телескопом и ответами для любопытных умов. Он надеялся заинтересовать молодых звездочетов и побудить их активно заниматься наукой. Лайонс подчеркнул радость от обмена этим опытом с другими и возможность разжечь страсть к науке. Просто взглянув вверх и задаваясь вопросом о тайнах Вселенной, люди могут ощутить чудеса наблюдения за звездами.

Хотя кольцеобразное затмение было лишь частично видно в прериях из-за облачной погоды, самоотверженность этих энтузиастов астрономии демонстрирует их непоколебимый энтузиазм в раскрытии тайн Вселенной.

Источник: Эта статья основана на новостной статье Global News, подразделения Corus Entertainment Inc.

By Вики Ставропулу

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