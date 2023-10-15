Молодой астроном освоил магию солнечного затмения

Скотт Янг, страстный молодой астроном, хорошо помнит свое первое солнечное затмение. Он стал свидетелем необыкновенного вида черной дыры с голубым пламенем, окруженной жутким светом, который днем ​​освещал звезды. Этот впечатляющий опыт навсегда изменил его жизнь, поскольку он принял решение продолжить карьеру астронома.

Янг, который в настоящее время работает астрономом-планетарием в Музее Манитобы, недавно собрался с другими энтузиастами науки в парке Ассинибойн, чтобы стать свидетелем кольцевого солнечного затмения. Несмотря на пасмурную погоду, которая затрудняла видимость, они стремились увидеть это астрологическое событие. Те, кому посчастливилось найти просвет в облаках, стали свидетелями того, как примерно 50% Солнца было закрыто Луной.

Последнее полное солнечное затмение произошло в 2017 году, оно было полностью видно в США и частично в Канаде. Следующее солнечное затмение ожидается 8 апреля, и его лучше всего будет видно в восточной Канаде и на Среднем Западе США.

Его коллега-астроном Деннис Лайонс присоединился к Янгу в парке, вооружившись телескопом и ответами для любопытных умов. Он надеялся заинтересовать молодых звездочетов и побудить их активно заниматься наукой. Лайонс подчеркнул радость от обмена этим опытом с другими и возможность разжечь страсть к науке. Просто взглянув вверх и задаваясь вопросом о тайнах Вселенной, люди могут ощутить чудеса наблюдения за звездами.

Хотя кольцеобразное затмение было лишь частично видно в прериях из-за облачной погоды, самоотверженность этих энтузиастов астрономии демонстрирует их непоколебимый энтузиазм в раскрытии тайн Вселенной.

Источник: Эта статья основана на новостной статье Global News, подразделения Corus Entertainment Inc.