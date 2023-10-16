Журнал Astronomy отмечает 50-летие конкурсом телескопов

Журнал Astronomy Magazine недавно отпраздновал свое 50-летие, объединившись с производителем телескопов Celestron, чтобы провести конкурс, в котором читатели могли бы поделиться своими самыми запоминающимися астрономическими впечатлениями. Было подано более 170 писем, а победившее эссе было написано Вики Уилсон из Клинтона, штат Нью-Йорк.

Уилсон вспоминает случай из начала 2000-х, когда она и ее муж сидели на тихом деревенском кладбище и наблюдали за метеорным потоком Персеиды. Они позвонили отцу Уилсона, который наблюдал за метеоритным дождем со своей террасы в другом городе, чтобы поделиться впечатлениями.

Они сидели в машине и целый час смотрели в небо, а отец Уилсона разговаривал по телефону. Метеоры проносились по небу, пленяя их. Время от времени их внимание привлекал особенно яркий или длинный метеор, что приводило к восклицаниям «Ого!» и вопрос Уилсона: «Ты видел это, папа?» на что ее отец отвечал: «Да, я это сделал».

Этот опыт имел особое значение для Уилсон, потому что он связал новую жизнь, которую она создавала со своим мужем, со своим прошлым и людьми, которые ее воспитали. К сожалению, ее отец скончался в 2017 году, но Уилсон надеется, что они все еще каким-то образом связаны, наблюдая и ценя чудеса света.

Победителем конкурса стал 8-дюймовый телескоп Добсона с поддержкой приложения для смартфона Celestron StarSense Explorer стоимостью 799.95 долларов США. Журнал Astronomy выразил благодарность всем, кто принял участие в конкурсе, и поздравил Вики Уилсон с победой в эссе.

источники:

– Журнал «Астрономия» (www.astronomy.com)

– Celestron, производитель телескопов