Роль ветра в таянии ледяных щитов Гренландии и Антарктики

В борьбе с изменением климата воздействие повышения уровня моря на прибрежные города неизбежно. Поскольку они способны затопить такие города, как Мумбаи и Нью-Йорк, понимание источников воды имеет решающее значение.

Ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, за исключением гор, покрытых ледниками, содержат достаточно замороженной воды, чтобы поднять уровень моря на 210 футов. К сожалению, именно эти регионы наиболее сильно страдают от глобального потепления.

Хотя температура воздуха в Гренландии значительно выросла, превысив 3.8°C с 1990-х годов, ветер также способствует ускоренному таянию ледникового покрова. Новое исследование показывает, что фен и катабатические ветры, которые обдувают ледники горячим воздухом, оказывают серьезное влияние на таяние ледникового покрова как в Гренландии, так и в Антарктиде.

За последние два десятилетия влияние этих ветров на ледниковые щиты Гренландии увеличилось примерно на 10%. Однако их воздействие на ледниковый покров Антарктики снизилось на 32%. Эта разница в первую очередь связана с разным воздействием глобального потепления на северное и южное полушария. В Гренландии стало настолько жарко, что ветер больше не нужен, поскольку сам по себе солнечный свет оказывает существенное влияние на регион.

Североатлантическое колебание, значительное погодное явление, контролирующее силу и направление западных ветров и штормов, также сыграло свою роль в этом несоответствии. Переход к положительной фазе принес более теплый воздух над Гренландией и другими арктическими регионами, что усилило процесс таяния.

С другой стороны, общий объем поверхностного таяния Антарктиды уменьшился примерно на 15% с 2000 года. Это можно объяснить уменьшением на 32% нисходящих ветров на полуострове и улучшением озонового слоя региона, который поглощает тепло от Солнца. и защищает поверхность от дальнейшего плавления.

Хотя сокращение ветрового таяния Антарктиды может показаться положительным событием, тенденция таяния по-прежнему представляет собой риск. Антарктида уже пережила коллапс двух уязвимых шельфовых ледников, и если эта тенденция сохранится, это может нарушить глобальную циркуляцию воды в океане, что приведет к серьезным последствиям для климата Земли.

И Гренландия, и Антарктида вносят значительный вклад в повышение уровня моря, поэтому тщательный мониторинг и моделирование таяния льда имеют решающее значение. Понимание взаимосвязи между ветром и льдом в контексте изменения климата имеет важное значение для прогнозирования будущего повышения уровня моря и его воздействия на планету.

Источник: Письма о геофизических исследованиях.