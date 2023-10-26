Лунный свет: революция в исследовании Луны благодаря сетевому подключению

Вторая волна исследования Луны уже не за горами, и ее возглавляет программа «Артемида». В то время как пионеры миссий «Аполлон» полагались исключительно на фотографическую разведку и свои собственные навыки для успешных высадок на Луну, будущее освоения Луны будет совершенно иным. С целью сделать исследование Луны устойчивым, разрабатываются новые технологии и сети, которые произведут революцию в лунных миссиях.

Одним из ключевых аспектов этих достижений является необходимость «маркировать местность», как это называет НАСА. Учитывая, что в ближайшие годы запланировано 400 лунных миссий, крайне важно создать системы, обеспечивающие точную навигацию и связь. Чтобы удовлетворить эту потребность, НАСА работает над LunaNet — проектом, целью которого является обеспечение совместимости будущих лунных сетей посредством согласованных стандартов и протоколов.

В мае 2021 года Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о технико-экономическом обосновании MoonLight, предлагаемой сети, которая будет предоставлять навигационные услуги и проложит путь к Интернету на Луне. Два консорциума, возглавляемые SSTL и Telespazio соответственно, были назначены для развития этой новаторской сети. MoonLight получила первоначальное финансирование в размере 153 миллионов евро от заседания Совета министров ЕКА, дальнейшее финансирование ожидается в будущем.

Преимущества сети лунных спутников, предназначенных для навигации и связи, значительны. Это позволит пилотируемым и роботизированным миссиям приземляться в любом месте Луны, обеспечивая большую гибкость и эффективность исследований. Созвездие MoonLight также устранит ограничения в объеме полезной нагрузки, возможностях передачи данных и трудности связи, с которыми сталкиваются текущие миссии. Кроме того, использование совместной телекоммуникационной и навигационной службы может привести к снижению затрат за счет освобождения места для научных приборов или груза.

Будущая сеть MoonLight, вероятно, будет состоять из трех-четырех однотонных спутников, стратегически расположенных вокруг Луны. Цель состоит в том, чтобы предоставлять услуги всем частным и институциональным миссиям с планом подписки, обеспечивающим экономическую жизнеспособность. Для тестирования системы ЕКА планирует запустить демонстрационный спутник Lunar Pathfinder в 2025 году. Этот спутник продемонстрирует свои возможности в области лунной навигации и связи.

Хотя эти достижения являются многообещающими, Китай уже добился успехов в области лунных телекоммуникаций. В 2018 году Национальное космическое управление Китая запустило спутник Queqiao-1, который служит лунным ретранслятором для целей связи.

Поскольку Луна становится центром исследований и потенциальных коммерческих услуг, создание надежной сетевой связи будет иметь решающее значение. «Лунный свет» и подобные инициативы способны произвести революцию в лунных миссиях и проложить путь в будущее, в котором исследования не знают границ.

FAQ

1. Какова цель Лунного света?

Moonlight стремится предоставлять услуги навигации и связи для лунных миссий, позволяя им приземляться в любой точке Луны.

2. Какую пользу «Лунный свет» принесет будущим миссиям?

Moonlight устранит ограничения в объеме полезной нагрузки, возможностях передачи данных и трудности связи, с которыми сталкиваются текущие миссии. Это также позволит космическим странам и компаниям с ограниченными бюджетами более эффективно исследовать Луну.

3. Кто возглавляет проект «Лунный свет»?

Проект Moonlight возглавляют два консорциума: один возглавляет SSTL, в который входят такие компании, как SES, Airbus и Kongsberg Satellite Services, а другой возглавляет Telespazio, в который входят такие компании, как Thales Alenia Space и Inmarsat.

4. Когда будет запущен демонстрационный спутник Lunar Pathfinder?

ЕКА планирует запустить демонстрационный спутник Lunar Pathfinder, разработанный SSTL, в 2025 году. Этот спутник продемонстрирует будущие возможности лунной навигации и связи.