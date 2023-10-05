Могут ли солнечные панели работать вблизи других звезд?

За последние годы технология солнечных панелей добилась значительных успехов и в настоящее время является самым быстрорастущим возобновляемым источником энергии. Первоначально разработанные для использования в космосе, солнечные панели стали надежным источником энергии для спутников и пилотируемых космических кораблей благодаря их способности генерировать электрическое напряжение за счет фотоэлектрического эффекта.

Фотоэлектрический эффект был впервые обнаружен в 1800-х годах, когда ученые заметили, что заряженные металлические планеты испускают электроны под воздействием ультрафиолетового света. Благодаря этому открытию было установлено, что свет состоит из квантовых частиц, называемых фотонами. Хотя первые эксперименты по использованию фотоэлектрического эффекта для выработки электроэнергии проводились, первые настоящие солнечные элементы были разработаны только в середине 1900-х годов.

С тех пор исследования были сосредоточены на совершенствовании технологии солнечных батарей, чтобы сделать их легче, дешевле и эффективнее. Современные солнечные панели могут использовать не только ультрафиолетовый, но также видимый и инфракрасный свет. Однако существующие конструкции оптимизированы для использования света, излучаемого Солнцем, который в основном попадает в зеленый диапазон и включает значительное количество ультрафиолетового света.

Проблема возникает при рассмотрении вопроса об использовании солнечных панелей вблизи других звезд, особенно красных карликов, подобных тем, которые находятся в системе Проксима Центавра. Звезды красных карликов имеют максимальную яркость в красном или инфракрасном спектре и излучают минимальное количество ультрафиолетового света. Для исследования близлежащих планетных систем, таких как Проксима Центавра, потребуются солнечные панели, способные использовать свет звезд красных карликов.

Недавнее исследование, опубликованное в Scientific Reports, изучает эффективность солнечных панелей в различных звездных спектрах, сравнивая Солнце с Проксимой Центавра. Исследование сосредоточено на органической фотоэлектрической энергии (OPV), легкой и гибкой технологии, подходящей для применения на больших солнечных парусах, используемых в межзвездных зондах.

В отличие от более известных солнечных элементов на основе кремния, OPV можно настроить на разные длины волн. Эффективность солнечного элемента зависит от его запрещенной зоны, которая относится к энергии, необходимой электронам для перехода из валентной зоны в зону проводимости. Регулируя ширину запрещенной зоны с помощью различных органических материалов, солнечные панели можно оптимизировать для улавливания большей энергии от конкретных источников света.

Исследование показало, что, хотя более широкая запрещенная зона идеальна для солнечного света, солнечные элементы с узкой запрещенной зоной будут более эффективно использовать свет Проксимы Центавра. Например, солнечный элемент с широкой запрещенной зоной имеет теоретическую эффективность 18.9% для солнечного света и только 0.9% для Проксимы Центавра. Напротив, модель с узкой запрещенной зоной достигает теоретической эффективности 12.6% для Проксимы Центавра.

Хотя солнечные панели могут генерировать электроэнергию с помощью звезд красных карликов, у них есть серьезный недостаток. Звезды красных карликов производят значительно меньше света, чем Солнце, а это означает, что отдельные солнечные элементы не будут генерировать столько энергии. Чтобы компенсировать более низкий уровень освещенности, межзвездные солнечные панели должны быть намного больше, что приведет к увеличению веса и стоимости.

Дальнейшие исследования материалов могут привести к появлению более эффективных методов генерации электричества из света, что потенциально позволит преодолеть проблемы, связанные с использованием солнечных батарей вблизи других звезд.

источник:

Шопп, Нора и др. «Межзвездная фотоэлектрическая энергия». Научные отчеты 13.1 (2023 г.): 16114.