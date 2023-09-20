Массивное солнечное извержение вызвало магнитную бурю на Земле

Недавнее мощное извержение Солнца оказало значительное воздействие на Землю, вызвав геомагнитную бурю. Это событие привело к тому, что скорость солнечного ветра вокруг нашей планеты достигла скорости, превышающей 1,980,000 XNUMX XNUMX километров в час, что сопровождалось трехкратным увеличением плотности плазмы.

Причиной этой геомагнитной бури стал корональный выброс массы (CME), который произошел примерно на 12 часов раньше, чем ожидалось, после извержения Солнца. CME — это всплеск плазмы и магнетизма, исходящий из внешнего слоя Солнца, известного как корона. Эти извержения могут выбросить миллиарды тонн материала, неся при этом магнитное поле, которое превосходит обычное магнитное влияние Солнца на планеты.

Первоначально выброс CME не сразу привел к значительной магнитной буре на Земле. Однако, поскольку наша планета продолжала преодолевать затяжные магнитные эффекты КВМ, возникла умеренная магнитная буря класса G1. Этот шторм потенциально может повлиять на магнитное поле Земли и нарушить условия космической погоды.

Крайне важно отметить, что КВМ, особенно если они исключительно мощные, могут разрушить технологическую инфраструктуру Земли. Это нарушение может затронуть такие системы, как энергетические сети, центры обработки данных, телекоммуникационные сети, транспорт, спутники и ИТ-сети. Недавний КВМ уже вызвал колебания внешнего магнитного поля Земли, что свидетельствует о его разрушительном влиянии на окружающую среду нашей планеты.

Несмотря на потенциальные риски и возмущения, связанные с этими солнечными вспышками, они также могут создавать завораживающие полярные сияния в полярных регионах Земли. Эти красивые проявления света являются результатом столкновения электрически заряженных ионов в атмосфере Земли с атомами кислорода и азота в полярных регионах.

Хотя ученые ценят красоту этих природных явлений, их основное внимание уделяется пониманию потенциального вреда, который солнечные вспышки и КВМ могут нанести технологическим системам Земли. Исследователи усердно изучают эти события, чтобы лучше понять их последствия и разработать стратегии по защите критически важной инфраструктуры.

Определения:

– Геомагнитная буря: возмущение в магнитосфере Земли, вызванное ударом солнечного ветра. Это может повлиять на технологические системы и космические погодные условия.

– Скорость солнечного ветра: скорость, с которой движется солнечный ветер, поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем.

– Плотность плазмы: концентрация электрически заряженных частиц, также известных как плазма, в данном пространстве.

– Корональный выброс массы (CME): мощный всплеск плазмы и магнетизма, вырывающийся из внешнего слоя Солнца, короны.

– Полярное сияние: естественное световое явление на небе Земли, наблюдаемое преимущественно в полярных регионах, вызванное взаимодействием солнечного ветра и атмосферы Земли.

источники:

– Конкретные источники не указаны.