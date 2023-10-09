Тайна генетического переноса диких растений может содержать ключ к разгадке генетически модифицированных культур

Ученые уже давно озадачены тем, как генетический перенос происходит естественным образом в диких растениях, подобно процессам, происходящим в генетически модифицированных (ГМ) культурах. Недавнее исследование призвано пролить свет на эту тайну. Традиционная метафора «дерева жизни», изображающая эволюционные взаимоотношения между организмами, сейчас подвергается сомнению. Некоторые виды не развиваются независимо, а имеют связи между ветвями, напоминающие скорее запутанную паутину, чем дерево. Это особенно актуально для бактерий, у которых генетическая информация перемещается между ветвями, вызывая перекрестные связи.

Горизонтальный перенос генов (HGT) — это процесс, посредством которого генетический материал, как и гены, распределяется между организмами за пределами традиционного воспроизводства от родителей к потомкам. HGT способствует быстрому распространению таких признаков, как устойчивость бактерий к антибиотикам. Первоначально ученые считали, что это явление характерно только для микробов, но с тех пор оно наблюдалось у широкого спектра растений, животных и грибов.

Травы, включая такие культуры, как рис, пшеница и кукуруза, являются одними из наиболее важных групп растений. Было обнаружено, что горизонтальный перенос генов происходит между видами трав, как дикими, так и культивируемыми. Хотя генетические переносы можно идентифицировать по их отпечаткам в геномах, конкретный механизм и частота этих переносов остаются неизвестными.

Недавнее исследование было сосредоточено на Alloteropsis semialata, виде тропической травы, чтобы оценить частоту переноса генов. Секвенировав несколько геномов и проанализировав эволюционную историю каждого гена, исследователи обнаружили, что чужеродный ген внедрялся в вид примерно каждые 35,000 XNUMX лет. Однако это, вероятно, заниженная оценка, поскольку многие перенесенные гены без преимуществ теряются и их нелегко обнаружить.

Гены, которые сохраняются в результате переноса, имеют тенденцию предоставлять реципиентам эволюционные преимущества, такие как устойчивость к болезням, стрессоустойчивость и повышенное производство энергии. Эти гены, возможно, были оптимизированы в геномах видов-доноров в течение миллионов лет, а горизонтальный перенос генов позволяет реципиенту получить выгоду без длительного процесса уточнения.

Исследование предполагает, что горизонтальный перенос генов происходит чаще, чем считалось ранее. Это поднимает вопросы о том, как гены перемещаются между отдаленно родственными видами. Исследователи предлагают механизм, называемый репродуктивным загрязнением, который напоминает некоторые методы, используемые при выращивании ГМ-культур. Будут проведены дальнейшие эксперименты, чтобы проверить эту гипотезу и потенциально предоставить ценную информацию о естественных процессах, лежащих в основе генетического переноса.

В заключение, понимание генетического переноса у диких растений может иметь важное значение для изучения генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. Это может предложить новый взгляд на сходство между естественными процессами и ГМ-технологиями. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы разгадать механизмы и изучить влияние этих переносов на эволюцию и адаптацию растений.

источники:

– Новый фитолог (источник исследования; публикация)

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