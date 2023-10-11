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Наука

Дикие слоны демонстрируют способность решать проблемы, чтобы добыть еду

ByГабриэль Бота

Октябрь 11, 2023
Дикие слоны демонстрируют способность решать проблемы, чтобы добыть еду

Было обнаружено, что отдельные дикие слоны обладают разным уровнем готовности и способностей решать проблемы, чтобы получить доступ к пище. Недавнее исследование, проведенное учеными из Таиланда, задокументировало навыки решения проблем диких азиатских слонов в заповеднике Салакпра. Исследователи наблюдали за группой из 77 слонов в течение шести месяцев с помощью удаленных камер, активируемых движением.

Слонам подарили коробки-пазлы с очень ароматным джекфрутом, и им пришлось придумать, как открыть коробки, чтобы получить доступ к фруктам. В коробках-головоломках было три отделения разной конфигурации, и слонам приходилось независимо взаимодействовать с коробками, чтобы узнать, как открыть каждое отделение. Исследователи обнаружили, что слоны, которые чаще и настойчивее взаимодействовали с коробками-головоломками, более успешно добывали еду.

Исследование показало, что отдельные слоны демонстрировали разный уровень изобретательности в попытках открыть коробки с головоломками. Некоторые слоны проявили большую настойчивость и исследовательское разнообразие, что привело к большему успеху в добыче пищи. Фактически, пять слонов смогли решить все три типа отсеков.

Это исследование имеет важное значение для понимания того, как животные думают и изобретают, особенно в быстро меняющихся условиях, на которые влияет присутствие человека. Дикие слоны в Таиланде часто вступают в конфликты с сельскими жителями, совершая набеги на поля и сады из-за потери естественной среды обитания и вторжения на их территорию. Изучая способности слонов решать проблемы, исследователи надеются получить представление об их когнитивной гибкости и ее потенциальном влиянии на управление природоохранной деятельностью и смягчение конфликтов между человеком и слонами.

В целом, это исследование подчеркивает интеллект и приспособляемость диких слонов, проливая свет на их способность решать проблемы в поисках пищи. Это предполагает, что отдельные слоны обладают уникальными навыками решения проблем, которые могут повлиять на их способность выживать и процветать в меняющихся условиях.

источники:
– Журнал поведения животных
– Сара Джейкобсон, докторант психологии в аспирантуре Городского университета Нью-Йорка и Хантер-колледже.

By Габриэль Бота

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