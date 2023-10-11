Дикие слоны демонстрируют способность решать проблемы, чтобы добыть еду

Было обнаружено, что отдельные дикие слоны обладают разным уровнем готовности и способностей решать проблемы, чтобы получить доступ к пище. Недавнее исследование, проведенное учеными из Таиланда, задокументировало навыки решения проблем диких азиатских слонов в заповеднике Салакпра. Исследователи наблюдали за группой из 77 слонов в течение шести месяцев с помощью удаленных камер, активируемых движением.

Слонам подарили коробки-пазлы с очень ароматным джекфрутом, и им пришлось придумать, как открыть коробки, чтобы получить доступ к фруктам. В коробках-головоломках было три отделения разной конфигурации, и слонам приходилось независимо взаимодействовать с коробками, чтобы узнать, как открыть каждое отделение. Исследователи обнаружили, что слоны, которые чаще и настойчивее взаимодействовали с коробками-головоломками, более успешно добывали еду.

Исследование показало, что отдельные слоны демонстрировали разный уровень изобретательности в попытках открыть коробки с головоломками. Некоторые слоны проявили большую настойчивость и исследовательское разнообразие, что привело к большему успеху в добыче пищи. Фактически, пять слонов смогли решить все три типа отсеков.

Это исследование имеет важное значение для понимания того, как животные думают и изобретают, особенно в быстро меняющихся условиях, на которые влияет присутствие человека. Дикие слоны в Таиланде часто вступают в конфликты с сельскими жителями, совершая набеги на поля и сады из-за потери естественной среды обитания и вторжения на их территорию. Изучая способности слонов решать проблемы, исследователи надеются получить представление об их когнитивной гибкости и ее потенциальном влиянии на управление природоохранной деятельностью и смягчение конфликтов между человеком и слонами.

В целом, это исследование подчеркивает интеллект и приспособляемость диких слонов, проливая свет на их способность решать проблемы в поисках пищи. Это предполагает, что отдельные слоны обладают уникальными навыками решения проблем, которые могут повлиять на их способность выживать и процветать в меняющихся условиях.

источники:

– Журнал поведения животных

– Сара Джейкобсон, докторант психологии в аспирантуре Городского университета Нью-Йорка и Хантер-колледже.