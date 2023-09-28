Дикие азиатские слоны демонстрируют замечательные способности решать проблемы

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Animal Behavior, проливает свет на способности отдельных диких азиатских слонов решать проблемы. Исследователи провели шестимесячное исследование в заповеднике дикой природы Салакпра в Таиланде, используя камеры, активируемые движением, чтобы наблюдать за 77 слонами, когда они взаимодействовали с коробками-головоломками, чтобы получить доступ к пище.

Коробки-пазлы имели три отделения разной конфигурации, в которых хранился очень ароматный джекфрут. В зависимости от отсека слонам приходилось тянуть за цепь, толкать дверь или открывать ее, чтобы получить доступ к пище. Слонам пришлось самостоятельно разбираться с коробками-головоломками, чтобы придумать, как открыть каждое отделение.

Результаты показали, что не все слоны подошли к коробкам с головоломками, но те, кто это сделал, продемонстрировали разный уровень инноваций. Слоны, которые чаще и настойчивее взаимодействовали с коробками-головоломками, более успешно доставали еду из всех трех отсеков разной конфигурации. Из участвовавших слонов некоторые решили один или два типа отсеков, в то время как пять слонов продемонстрировали исключительные навыки решения задач, решив все три типа.

Ведущий автор Сара Джейкобсон, докторант психологии, изучающая когнитивные способности животных, подчеркивает значимость этого исследования, заявляя, что понимание того, как животные думают и изобретают, может способствовать их выживанию в окружающей среде, нарушенной деятельностью человека.

Главный исследователь исследования, доктор Джошуа Плотник, далее подчеркивает актуальность изучения инноваций и решения проблем слонов для управления природоохранной деятельностью и смягчения конфликтов между человеком и слонами. Поскольку конфликт между людьми и слонами усиливается из-за утраты и вторжения среды обитания, изучение когнитивной гибкости диких слонов имеет важное значение.

Это исследование дает ценную информацию об интеллекте диких азиатских слонов и их способности адаптироваться к новым ситуациям. Понимая свои навыки решения проблем, ученые и защитники природы могут разработать стратегии по смягчению конфликта между человеком и слонами и способствовать сосуществованию людей и этих замечательных животных.

источники:

– «Инновации для решения новой головоломки: дикие азиатские слоны различаются по своей способности решать проблемы» – Сара Л. Джейкобсон и др., Поведение животных (2023).

- Физ.орг